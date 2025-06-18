Bajo un manto de tensión, Argentina transita una semana decisiva tras el anuncio de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumplirá prisión domiciliaria. El anuncio se suma a una serie de desarrollos que sacudieron el tablero político: mientras una marcha en apoyo a la principal figura de la oposición promete reunir a 300.000 personas este miércoles en Buenos Aires, en medio de un fuerte operativo de seguridad, se abre una etapa de incertidumbre en la que los dirigentes comienzan a reacomodarse.

Durante días, se anticipó que Fernández se presentara este miércoles ante la Justicia para comenzar a cumplir su condena de seis años, acompañada por una caravana de hasta 500.000 simpatizantes, en un trayecto de cinco kilómetros desde su casa hasta el juzgado. Esa movilización mantenía en vilo al Gobierno del presidente Javier Milei.

Sin embargo, este martes, un tribunal le otorgó la prisión domiciliaria con efecto inmediato, eximiéndola de presentarse en persona. La decisión judicial desactivó, al menos en parte, la tensión en torno a la movilización, aunque no frenó la convocatoria.

Como actual líder del Partido Justicialista –más conocido como peronismo, por su fundador Juan Domingo Perón, fuerza que ha gobernado de forma intermitente durante más de 75 años–, Fernández sigue siendo la dirigente con mayor peso dentro de la oposición.

Por eso, cada novedad sobre su situación judicial ha generado un gran impacto político y social, lo que se refleja en la convocatoria de este miércoles, que trasciende su círculo más cercano, movilizando también a sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda.

Pese al fallo judicial, la marcha no fue suspendida, sino que modificó su recorrido: el Partido Justicialista, del que Fernández era presidenta hasta que se hizo efectiva la sentencia, resolvió que la concentración se realice en Plaza de Mayo.

En la emblemática plaza frente a la Casa Rosada se montó un enorme escenario, mientras la policía colocó vallas y preparó un fuerte operativo de seguridad. Se espera la llegada de delegaciones desde distintos puntos del país y una participación que supere las 300.000 personas.

Los motivos de la marcha

La movilización busca manifestar el respaldo a Cristina Fernández. La dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta (2019-2023) fue condenada por administración fraudulenta en contratos de obras públicas, en una decisión ratificada el martes pasado por la Corte Suprema.

Sin embargo, sus seguidores denuncian que el fallo es injusto y cuestionan la imparcialidad del máximo tribunal, señalando que la decisión se confirmó justo después de que Fernández anunciara su candidatura para las elecciones de octubre, a las que ya no podrá presentarse. En este contexto, denuncian que la exmandataria ha sido víctima de una estrategia de lawfare, es decir, persecución política y judicial con el objetivo de eliminarla como candidata.

Desde el Gobierno de Milei, en cambio, aseguran que la sentencia no tuvo motivaciones políticas. “Nadie puede hablar de un fallo político”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el jueves pasado. Enfatizó que la decisión judicial “fue tomada por una Justicia independiente”.

“Se hicieron muchas especulaciones, se habló de un supuesto acuerdo de impunidad entre Fernández y el Gobierno, y todo eso resultó falso”, aseveró. Y añadió: “Cristina deberá cumplir su condena como cualquier ciudadano”.

Las preocupaciones del Gobierno de Milei por la marcha

La magnitud de la movilización generó inquietud en el Gobierno y también en el Poder Judicial. De hecho, según reportan medios argentinos, el tribunal le habría otorgado el arresto domiciliario apenas horas antes de la movilización justamente para evitar una concentración masiva en las calles.