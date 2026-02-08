ESPAÑA
2 min de lectura
Dos temporales consecutivos azotan el sur de España y el Gobierno pide fondos de emergencia
La tormenta Marta llega tras las evacuaciones masivas provocadas por Leonardo, mientras persisten avisos naranjas, más de 11.000 personas siguen desplazadas y miles de incidencias afectan a carreteras y al transporte.
La tormenta Marta golpea varias zonas de España / Reuters
hace 2 horas

La región de Andalucía, situada en el sur de España, ha solicitado ayuda financiera de emergencia al Gobierno central y a la Unión Europea después de que la tormenta Leonardo obligara a evacuar a más de 11.000 personas. A esta situación se sumó, casi sin tregua, la llegada de una segunda tormenta, Marta, que ha prolongado las inundaciones y ampliado los daños en amplias zonas del país.

En este contexto, el presidente del Gobierno regional andaluz, Juanma Moreno, advirtió en una comparecencia ante los medios de que el impacto económico será “duro”, afectando especialmente a sectores clave como la agricultura, el turismo y el transporte.

“Estamos ante una situación que nos preocupa enormemente”, señaló Moreno. Además, precisó que solo las reparaciones necesarias para reabrir las carreteras dañadas superarán los 500 millones de euros, unos 540 millones de dólares, una cifra que da cuenta de la magnitud de los destrozos.

Mientras tanto, la agencia estatal de meteorología de España, AEMET, ha emitido alertas de nivel naranja en varias áreas del sur del país y ha advertido de nuevas lluvias intensas y fuertes vientos en zonas ya saturadas tras el paso de sucesivos temporales.

Desde el inicio del episodio de mal tiempo, los servicios de emergencia han gestionado cerca de 10.000 incidentes. Al mismo tiempo, numerosas carreteras permanecen cerradas y los servicios ferroviarios continúan interrumpidos, lo que dificulta el regreso a la normalidad.

Como consecuencia, muchas de las personas evacuadas aún no han podido regresar a sus hogares debido al riesgo persistente de inundaciones y a la inestabilidad del terreno.

Ante este escenario, Moreno subrayó que la prioridad inmediata es “evitar la pérdida de vidas humanas” y atender a las familias desplazadas. En esa línea, confirmó que se movilizarán todos los recursos disponibles y que ya se han solicitado ayudas tanto al Fondo de Contingencia del Estado español como al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para apoyar las labores de recuperación.


FUENTE:TRT Español y agencias
