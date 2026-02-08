La región de Andalucía, situada en el sur de España, ha solicitado ayuda financiera de emergencia al Gobierno central y a la Unión Europea después de que la tormenta Leonardo obligara a evacuar a más de 11.000 personas. A esta situación se sumó, casi sin tregua, la llegada de una segunda tormenta, Marta, que ha prolongado las inundaciones y ampliado los daños en amplias zonas del país.

En este contexto, el presidente del Gobierno regional andaluz, Juanma Moreno, advirtió en una comparecencia ante los medios de que el impacto económico será “duro”, afectando especialmente a sectores clave como la agricultura, el turismo y el transporte.

“Estamos ante una situación que nos preocupa enormemente”, señaló Moreno. Además, precisó que solo las reparaciones necesarias para reabrir las carreteras dañadas superarán los 500 millones de euros, unos 540 millones de dólares, una cifra que da cuenta de la magnitud de los destrozos.

Mientras tanto, la agencia estatal de meteorología de España, AEMET, ha emitido alertas de nivel naranja en varias áreas del sur del país y ha advertido de nuevas lluvias intensas y fuertes vientos en zonas ya saturadas tras el paso de sucesivos temporales.