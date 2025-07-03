Anexionar Cisjordania ocupada a Israel de inmediato: esa fue la exigencia que hicieron 14 ministros del partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, el Likud, la noche de este miércoles. Y hasta plantearon un plazo de menos de un mes para que el gobierno cumpla. En simultáneo, colonos ilegales israelíes establecieron un nuevo puesto de avanzada en Cisjordania ocupada, el sexto en lo que va del mes.

A través de una carta, publicada en la red social X por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, de extrema derecha, los firmantes instaron al Gobierno de Netanyahu a “aplicar la soberanía sobre Judea y Samaria (Cisjordania ocupada) antes del final de la sesión de verano de la Knesset”, que concluye el 27 de julio.

El documento también afirma que el establecimiento de un Estado palestino en el territorio de Cisjordania aún no ocupado por Tel Aviv es una “amenaza existencial para Israel”, por lo que “ha llegado el momento de la soberanía”.

Entre los firmantes se encontraban los ministros de Defensa, Economía, Agricultura, Energía, Comunicaciones, Transporte, Justicia, Turismo, Innovación, Cultura, Asuntos de la Diáspora, Educación, Igualdad Social, Cooperación Regional y el presidente del Parlamento, Amir Ohana.

El apoyo clave de Estados Unidos





El apoyo que Tel Aviv ha recibido de Estados Unidos, su principal y largo aliado, ha sido clave a lo largo de los años para los intereses israelíes de ocupación. En esta línea, los 14 ministros consideraron que este es un “momento favorable” para dar “el paso” de la anexión, dada la actual “asociación estratégica, y el respaldo y apoyo de EE.UU. y del presidente Donald Trump”.

De hecho, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, no dejó lugar a dudas sobre este respaldo. “Nuestra posición respecto a Israel, y las decisiones que toma, es que apoyamos a Israel y sus determinaciones sobre cómo evalúa su propia seguridad interna”, declaró a la agencia de noticias Anadolu.

Condena internacional ante la idea de anexión





Ante los llamados desde Israel para anexar Cisjordania ocupada, la comunidad internacional no tardó en reaccionar con una condena generalizada. Türkiye rechazó “con la mayor firmeza” las declaraciones de ministros y políticos israelíes, según expresó su Ministerio de Relaciones Exteriores este jueves. Un día antes, varios países árabes también se pronunciaron, calificando estas propuestas como una violación al derecho internacional.

La Autoridad Palestina, por su parte, advirtió que cualquier intento de anexión representaría el colapso de la solución de dos Estados. En un comunicado, tachó el pedido de los ministros como “una amenaza directa a la estabilidad regional”, y recordó que Cisjordania ocupada forma parte esencial de un futuro Estado palestino.

Subrayó, además, que tales medidas “violan el derecho internacional y los principios de legitimidad internacional, todos los cuales afirman la necesidad de poner fin a la ocupación israelí de todos los territorios palestinos ocupados en 1967, incluida Cisjordania y Jerusalén Este”.

Desde Jordania, el Ministerio de Exteriores condenó “en los términos más enérgicos” lo que consideró “declaraciones peligrosas” de miembros del gobierno israelí. En la misma línea, el Gobierno de Arabia Saudí denunció a través de X el intento de “imponer la soberanía sobre los territorios palestinos”, calificándolo como una violación de las resuciones internacionales. Riad reiteró su oposición a la expansión de asentamientos en tierras palestinas y subrayó la importancia de “hacer que las autoridades israelíes rindan cuentas conforme a las decisiones internacionales”.

El Ministerio de Exteriores de Egipto también rechazó categóricamente los llamados a la anexión, describiéndolos como un intento por consolidar una ocupación ilegal en los territorios palestinos, en “violación clara del derecho internacional”. El Cairo reiteró además su oposición a cualquier medida unilateral que socave los esfuerzos para lograr una solución justa y global al conflicto palestino-israelí, basada en la solución de dos Estados.