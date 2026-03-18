El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una advertencia urgente sobre posibles ataques a importantes instalaciones petroleras y de gas en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, luego de un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel en el campo de gas South Pars, en el sur de Irán.

Según informó la agencia semioficial iraní Tasnim, la Guardia Revolucionaria emitió un “aviso urgente” a ciudadanos y residentes cercanos a varias instalaciones en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La misma fuente señaló que se habían emitido advertencias previas a los gobiernos del Golfo, acusándolos de seguir un “camino peligroso”.

El ataque estadounidense-israelí, reportado por medios iraníes, dañó tanques de almacenamiento de gas en Asaluyeh y detuvo la producción de dos refinerías con capacidad combinada de unos 100 millones de metros cúbicos por día.

A su vez, la Guardia Revolucionaria enumeró varias instalaciones que consideró “objetivos directos y legítimos”, incluyendo la refinería SAMREF y el complejo petroquímico de Jubail en Arabia Saudí, el campo de gas Al Hosn en Emiratos Árabes Unidos, y los complejos petroquímicos Mesaieed y Ras Laffan en Qatar.

El cuerpo militar instó a civiles, residentes y empleados a “abandonar inmediatamente estas zonas y moverse a una distancia segura sin demora”, advirtiendo que podrían ser atacadas “en las próximas horas”.