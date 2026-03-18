El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una advertencia urgente sobre posibles ataques a importantes instalaciones petroleras y de gas en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, luego de un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel en el campo de gas South Pars, en el sur de Irán.
Según informó la agencia semioficial iraní Tasnim, la Guardia Revolucionaria emitió un “aviso urgente” a ciudadanos y residentes cercanos a varias instalaciones en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La misma fuente señaló que se habían emitido advertencias previas a los gobiernos del Golfo, acusándolos de seguir un “camino peligroso”.
El ataque estadounidense-israelí, reportado por medios iraníes, dañó tanques de almacenamiento de gas en Asaluyeh y detuvo la producción de dos refinerías con capacidad combinada de unos 100 millones de metros cúbicos por día.
A su vez, la Guardia Revolucionaria enumeró varias instalaciones que consideró “objetivos directos y legítimos”, incluyendo la refinería SAMREF y el complejo petroquímico de Jubail en Arabia Saudí, el campo de gas Al Hosn en Emiratos Árabes Unidos, y los complejos petroquímicos Mesaieed y Ras Laffan en Qatar.
El cuerpo militar instó a civiles, residentes y empleados a “abandonar inmediatamente estas zonas y moverse a una distancia segura sin demora”, advirtiendo que podrían ser atacadas “en las próximas horas”.
Qatar y Emiratos Árabes condenan el ataque de EE.UU. e Israel
Qatar, que comparte el gigantesco campo South Pars con Irán, condenó las acciones. Según Majed al-Ansari, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, en X: “El ataque de Israel a instalaciones vinculadas al campo de gas South Pars, que representa una extensión del North Field de Qatar, es un paso peligroso e irresponsable en medio de la actual escalada militar en la región. Atacar infraestructuras energéticas constituye una amenaza para la seguridad energética global, para los pueblos de la región y para su medioambiente”.
Emiratos Árabes Unidos también criticó el ataque a instalaciones iraníes en el campo de gas compartido con Qatar, calificando la acción atribuida a EE.UU. e Israel como una “escalada peligrosa”.
“El Estado de los Emiratos Árabes Unidos reafirmó que el ataque a instalaciones energéticas vinculadas al campo de gas South Pars en Irán, que constituye una extensión del North Field en el hermano Estado de Qatar, constituye una escalada peligrosa”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Además, agregó: “Atacar infraestructuras energéticas representa una amenaza directa para la seguridad energética mundial. Además, implica graves repercusiones medioambientales y expone a los civiles, a la seguridad marítima y a instalaciones vitales civiles e industriales a riesgos directos”.
Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han intensificado sus ataques conjuntos contra Irán, provocando hasta ahora alrededor de 1.300 muertos, entre ellos Ali Jamenei. En respuesta, Irán ha lanzado drones y misiles contra Israel, Jordania, Iraq y países del Golfo que alojan activos militares estadounidenses, generando víctimas, daños a infraestructuras y alteraciones en los mercados globales y la aviación, mientras la tensión en la región se mantiene en niveles críticos.