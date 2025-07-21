Tras una semana de intensos combates, la provincia de Al-Suweida, en el sur de Siria, comenzaba a recuperar una relativa calma desde este domingo. El estruendo de los disparos fue reemplazado por el silencio y el paso de los primeros convoyes humanitarios, mientras el Ministerio del Interior anunciaba un acuerdo para evacuar a la población civil ante el deterioro de la seguridad.

Ahmad Al-Dalati, jefe de seguridad interna en Al-Suweida, explicó que el acuerdo es resultado de “intensas gestiones ministeriales” y tiene como objetivo “facilitar la salida de los civiles afectados por las condiciones actuales, garantizando su seguridad hasta que sea posible un regreso seguro a sus hogares”. Además, aseguró que se permitirá el retorno de quienes deseen volver, en el marco de los esfuerzos por estabilizar la región. “Hemos impuesto un perímetro de seguridad para resguardar la zona y detener las operaciones de combate”, dijo. “Esta medida es esencial para proteger el proceso de reconciliación y restablecer la estabilidad en la región”.

En paralelo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) informó que las fuerzas de seguridad bloquearon las carreteras que conducen a la provincia para impedir la llegada de nuevos combatientes. En la misma línea, un portavoz del Consejo Sirio de Tribus y Clanes confirmó a Al Jazeera que los combatientes abandonaron la ciudad “en respuesta al llamado de la presidencia y a los términos del acuerdo”.

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, advirtió que el país atraviesa un “momento crítico” y pidió que “prevalezca la paz y el diálogo”.

¿Qué ha ocurrido en Al-Suweida?

El 13 de julio estallaron violentos combates en Al-Suweida entre milicias drusas y combatientes beduinos, sumiendo a la provincia en un ciclo de violencia que no ha dado tregua desde entonces. Apenas unos días después, Israel intervino con ataques aéreos dirigidos contra infraestructuras y posiciones militares en Damasco, argumentando que sus bombardeos buscaban proteger a las comunidades drusas en la región.

Sin embargo, esta injerencia extranjera fue rechazada rotundamente por la mayoría de los líderes drusos dentro de Siria, quienes insistieron en mantener su apoyo a un Estado sirio unificado, lejos de influencias externas.

Pocas horas después, el Gobierno sirio anunció un alto el fuego, tras asegurar Estados Unidos que había negociado una tregua con Israel para evitar una escalada mayor en el conflicto.

Por su parte, el presidente interino Ahmed Al-Sharaa —quien asumió el poder tras derrocar a Bashar Al-Assad en diciembre— reafirmó el pasado sábado su compromiso con la protección de las minorías y destacó “el importante papel desempeñado por Estados Unidos, que confirmó su apoyo a Siria”.