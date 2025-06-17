Esta semana marca un momento de alta exposición diplomática para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien este lunes llegó a la cumbre del G7 en Canadá. El impacto que pueda tener su visita, y el de un ambicioso proyecto que expuso a empresarios, puede ser determinante para el posicionamiento regional del país.

La ciudad de Calgary fue el lugar del encuentro con miembros del Consejo Empresarial de Canadá (BCC, por sus siglas en inglés), ante los que Sheinbaum presentó el “Plan México”, enfocado en generar inversiones en infraestructura, transición energética y desarrollo regional. En concreto, un mapa para atraer inversiones a su país a gran escala.

“Conversamos con integrantes del Consejo Empresarial de Canadá interesados en invertir en nuestro país, sobre beneficios y oportunidades del Plan México”, expresó la mandataria en su cuenta oficial de X, donde compartió imágenes de la reunión.

En esa línea, el objetivo de la reunión fue construir vínculos estratégicos con el sector privado canadiense, y consolidar a México como un destino confiable para la inversión extranjera directa en medio de las tensiones globales por los aumentos de aranceles de Estados Unidos.

El BCC agrupa a 170 líderes empresariales cuyas compañías emplean a 2,1 millones de canadienses, de acuerdo a un comunicado de prensa del gobierno mexicano. Además, desde 2023, el consejo participa activamente en el diálogo económico con México, incluyendo la Cumbre Empresarial México–Canadá y mecanismos de inversión en sectores como energía, transporte y manufactura.

Entre los participantes del encuentro estuvieron Goldy Hyder, presidente del BCC; Shauna Hemingway, asesora especial del consejo; Francois Poirier, presidente ejecutivo de TC Energy, empresa que opera siete gasoductos en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y Alexis von Hoensbroech, director ejecutivo de WestJet Airlines, que en 2024 transportó 2,6 millones de pasajeros en rutas México-Canadá.

El “Plan México” ha sido descrito por el Gobierno de Sheinbaum como la hoja de ruta para articular la inversión privada con el desarrollo social y sustentable. Entre sus principales ejes destacan la inversión en infraestructura, la transición energética, la industrialización regional y la sustitución estratégica de importaciones. En ese sentido, también contempla consolidar a México como un socio confiable para la inversión extranjera directa, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y redefinición de cadenas de suministro.

México como destino confiable