TÜRKİYE
1 min de lectura
Fidan, ministro de Exteriores de Türkiye, visita EE.UU. para tratar asuntos bilaterales y regionales
La anterior visita del ministro Hakan Fidan a Estados Unidos fue en septiembre pasado, cuando acompañó al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Fidan, ministro de Exteriores de Türkiye, visita EE.UU. para tratar asuntos bilaterales y regionales
De acuerdo con información de la Agencia Anadolu, Fidan sostendrá reuniones para tratar asuntos bilaterales y regionales. / AA
10 de noviembre de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, realizará una visita a Estados Unidos este lunes, según informó el ministerio en un comunicado.

De acuerdo con información obtenida por la agencia de noticias Anadolu este domingo, Fidan sostendrá reuniones para tratar asuntos bilaterales y regionales.

La última visita del ministro a Estados Unidos fue en septiembre pasado, cuando acompañó al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a la sesión de la Asamblea General de la ONU.

Previamente, en un viaje de dos días que hizo a la ciudad de Washington en marzo, Fidan mantuvo una serie de encuentros de alto nivel con funcionarios estadounidenses para abordar asuntos bilaterales y regionales cruciales.

RECOMENDADOS

La reunión se produjo en el marco de los debates regionales sobre la situación política y humanitaria de Siria, así como sobre el papel de Türkiye en la estabilización del país, asolado por el conflicto.

RelacionadoTRT Español - “La seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, afirma el ministro Fidan

En ese momento, Fidan se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar diversos asuntos bilaterales y regionales, incluida la necesidad de un alto el fuego permanente en la asediada Gaza.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato