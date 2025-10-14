El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo este lunes una intensa agenda en el marco de la Cumbre para la Paz en Gaza, celebrada en Sharm el-Sheij, Egipto. Antes del encuentro principal, el mandatario se reunió con varios líderes internacionales, poniendo de relieve el papel activo de Ankara en la diplomacia global y su relevancia en los esfuerzos por alcanzar la paz en Gaza.

Una de sus primeras reuniones fue con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, con quien abordó temas bilaterales, así como asuntos regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye en la plataforma social NSosyal.

Además de Starmer, el presidente sostuvo reuniones a puerta cerrada con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani.

Durante su encuentro con el primer ministro británico, Erdogan afirmó que una paz duradera en Gaza sólo podrá lograrse con una solución de dos Estados. El mandatario turco destacó que Ankara ha trabajado intensamente para poner fin a los ataques israelíes y alcanzar un alto el fuego en Gaza, y subrayó que los esfuerzos para consolidar la tregua y allanar el camino hacia la paz continuarán.

Asimismo, enfatizó la necesidad de garantizar el acceso ininterrumpido de la ayuda humanitaria a Gaza y de iniciar de inmediato la reconstrucción del enclave. Añadió que trabaja para fortalecer la cooperación entre Türkiye y el Reino Unido en todos los ámbitos, especialmente en la industria de defensa.

Luego, Erdogan se reunió con el vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Mansour bin Zayed Al Nahyan. Durante el encuentro, ambos líderes abordaron las relaciones bilaterales, así como los acontecimientos regionales y globales, según un comunicado oficial de la Dirección de Comunicaciones turca.

Erdogan destacó que el fortalecimiento de los lazos políticos entre Türkiye y los Emiratos Árabes Unidos ha contribuido significativamente a la cooperación en los ámbitos del comercio y la inversión. Añadió que ambas partes están trabajando para avanzar en la colaboración en otros sectores, especialmente en la industria de defensa.

En relación con la situación en Gaza, Erdogan afirmó que Türkiye trabaja para poner fin al genocidio en curso y señaló que se ha abierto una ventana de oportunidad para una paz duradera, la cual debe ser aprovechada con cautela.