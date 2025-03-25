El presidente Recep Tayyip Erdogan subrayó su disposición a fortalecer los lazos de Türkiye con Europa y aseguró que estos países dependen de Ankara para garantizar su seguridad. "Los intensos debates de las últimas semanas han demostrado que la seguridad europea sin Türkiye no será posible", declaró tras una reunión de gabinete en Ankara el lunes.

"Cada vez se reconoce más abiertamente la necesidad que Europa tiene de nuestro país, no solo en términos de seguridad, sino también en muchos otros ámbitos, como la economía, la diplomacia, el comercio y la vida social", añadió.

"Nuestros amigos europeos, al dar forma a sus políticas sobre una base racional, también comprenden la importancia de las relaciones con Türkiye. Vemos estos avances como señales prometedoras para el futuro de las relaciones entre Türkiye y la Unión Europea”, aseguró el mandatario.

Erdogan señaló que los cambios rápidos que se están produciendo a nivel mundial muestran la necesidad de un mayor diálogo y cooperación institucional. “Türkiye está lista para avanzar en sus relaciones con los países europeos y la Unión Europea en el marco de intereses comunes y respeto mutuo".

Erdogan también afirmó que Ankara ha seguido de cerca los últimos acontecimientos en la guerra entre Ucrania y Rusia, y que ha mantenido una postura correcta desde el inicio. “Esperamos que la guerra termine mediante una paz justa, sin más derramamiento de sangre ni destrucción. Vemos la respuesta parcialmente positiva de Rusia a la propuesta de alto el fuego de 30 días de Estados Unidos como un paso modesto pero valioso en el camino hacia la paz”, indicó.