Es un círculo vicioso. Ocurre un atentado de gran magnitud en la Cachemira administrada por India o en algún lugar de ese país, y automáticamente Nueva Delhi culpa a Pakistán de haberlo patrocinado.

Las acusaciones de India siempre vienen seguidas de medidas punitivas, tanto diplomáticas como militares, contra Islamabad, mientras los políticos del país de 1.460 millones de habitantes prometen llevar a los perpetradores del ataque y a sus supuestos patrocinadores ante la justicia. Pakistán, con 250 millones de habitantes, responde con firmeza y replica las medidas golpe por golpe.

El resultado: los dos rivales nucleares del sur de Asia se acercan peligrosamente a un conflicto militar total, hasta que los apresurados esfuerzos diplomáticos de países aliados logran evitar una confrontación a gran escala.

Este ha sido el patrón de relaciones entre Pakistán e India durante más de dos décadas, provocando enfrentamientos militares, escaramuzas fronterizas e incluso ataques aéreos transfronterizos.

Pero desde que el gobierno nacionalista hindú de línea dura, en cabeza del primer ministro Narendra Modi, llegó al poder en 2014, la frecuencia e intensidad de estas tensiones no ha hecho más que aumentar.

El Gobierno de Modi no solo se retiró de las conversaciones bilaterales en 2016 tras un ataque en Uri, sino que además, con el objetivo de ejercer presión sobre Pakistán, se aseguró de que no se organizaran series bilaterales de críquet entre ambos países, fanáticos de este deporte. India no ha visitado Pakistán para una serie bilateral desde 2006, y Pakistán viajó por última vez a India en 2012-2013.

Fue el atentado de Mumbai en 2008 y los posteriores episodios de violencia en la Cachemira administrada por India los que llevaron a la suspensión total del diálogo bilateral y del críquet entre ambas naciones.

En repetidas ocasiones, Pakistán ha pedido reanudar las conversaciones y separar la política del deporte. Pero la India de Modi se ha mantenido inflexible, sosteniendo que no habrá diálogo ni normalización deportiva mientras Pakistán siga respaldando lo que Nueva Delhi califica como terrorismo.

La reciente escalada

El pasado 22 de abril, un ataque en el pintoresco valle turístico de Baisaran, cerca de Pahalgam, en la disputada región himalaya administrada por India, volvió a empujar a ambos países al borde de la guerra.

Cinco hombres armados pertenecientes a un grupo poco conocido, el Frente de Resistencia, perpetraron un ataque que dejó 26 muertos: 24 turistas hindúes, un cristiano y un guía turístico musulmán local.

Y, como en ocasiones anteriores, los medios de comunicación indios no tardaron en culpar a Pakistán sin presentar pruebas, mientras Nueva Delhi anunciaba una serie de medidas que agravan aún más la distancia entre ambos países.

Hasta el momento, las medidas incluyen una nueva reducción de relaciones diplomáticas, la suspensión del comercio bilateral y, en una decisión inédita y altamente peligrosa, la interrupción del Tratado de Aguas del Indo de 1960 —garantizado por el Banco Mundial—, que regula el reparto de seis ríos de la cuenca del Indo entre ambos países.

Pakistán respondió en una medida de ojo por ojo: también redujo las relaciones diplomáticas, bloqueó el comercio e impidió que aerolíneas indias usen su espacio aéreo.

Islamabad advirtió que cualquier intento de Nueva Delhi por bloquear el flujo de los ríos será considerado un “acto de guerra” y recibirá una respuesta contundente.

Ahora, el mundo contiene la respiración ante la posibilidad de que India lance ataques terrestres o aéreos sobre Pakistán o sobre la Cachemira que administra, mientras Islamabad promete responder con toda su fuerza a cualquier agresión.

Las potencias mundiales, incluidos altos funcionarios de Estados Unidos, están en contacto con los líderes de ambos países para calmar la situación. Rusia, China, Irán y varias naciones clave Oriente Medio han pedido moderación y la resolución pacífica del conflicto.

De Pulwama a Pahalgam

La tensión actual por el incidente en Pahalgam recuerda lo que ocurrió en 2019, cuando ambos países estuvieron al borde de la guerra tras un atentado suicida contra vehículos de la Fuerza de Policía de Reserva Central en el distrito de Pulwama, que mató alrededor de 40 agentes.

En ese momento, India culpó al grupo Jaish-e-Mohammed, radicado en Pakistán, aunque luego se supo que el atacante suicida era un joven cachemir local, Adil Ahmad Dar.

Las acusaciones de Nueva Delhi llegaron acompañadas de un ataque aéreo sobre una zona despoblada de Balakot, en el norte de Pakistán. Aunque India afirmó haber destruido un campamento militante, las evidencias contradijeron esta versión.

La Fuerza Aérea de Pakistán reaccionó en cuestión de horas y, como gesto simbólico, lanzó bombas cerca de posiciones militares indias en la línea de control de Cachemira.

En la confrontación aérea que siguió, Pakistán derribó al menos un avión de combate indio. Sin embargo, el ejército paquistaní afirma haber derribado dos.

Otros episodios similares ocurrieron tras los ataques a la base aérea india de Pathankot en enero de 2016 y a la brigada militar en Uri en septiembre del mismo año.