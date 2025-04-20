La historia de Elif Atmaca, una emprendedora de 34 años que renovó el mundo de los juguetes en Türkiye, comenzó con un temblor. Uno de los grandes. Vivía en la ciudad de Izmit cuando en 1999 se desató un terremoto de magnitud 7,6 que, en 37 segundos, causó la muerte de 17.000 personas, dejó a medio millón de vecinos sin casa y transformó a la ciudad en un cuadro del apocalipsis.

Su padre se ocupaba de las tiendas de campaña de los sobrevivientes. Y Elif, que tenía entonces 10 años, descubrió que los niños allí no tenían nada con qué jugar. Su madre, maestra, le dio libertad para pintar las paredes de la tienda y hacer sus propios juguetes con lo que encontraba de una ciudad en ruinas. “Aquel episodio”, recuerda Elif en conversación con TRT Español, “sembró la semilla de mi carrera”.

En 2014 se graduó en diseño industrial en la Universidad Gazi, en Ankara, Türkiye. A su proyecto de graduación lo llamó “Toyi”, un abordaje revolucionario del mundo del juguete con piezas que se moldean con la creatividad de cada uno. Botellas de plástico, envases de cartón, y materiales de descarte que la imaginación de un niño puede convertir en juguetes. Un proyecto destinado a aquellos niños que no tenían acceso a comprarse uno.

“La idea de Toyi vino de observar cómo los niños son naturalmente creativos. Me di cuenta que muchas veces se entusiasman más con las cajas que con el muñeco”, explica Elif. “Esta curiosidad y la habilidad de reimaginar objetos me impactó y sentí que era algo digno de ser alimentado”

Más creatividad y más conciencia ecológica

A diferencia del mercado tradicional del juguete –donde todo está fijo, limitado y las instrucciones de juego no permiten el mínimo desvío–, Elif creó un kit de juegos que son un campo fértil para la imaginación. “Quise crear una forma de juego que no les indicara a los niños cómo jugar, sino que los empoderara para volverse diseñadores de sus propios juguetes”, explica.

Al darles elementos simples y versátiles que pueden combinarse con objetos de descarte de la vía diaria, como latas y cartones, Toyi alienta a los niños no sólo a nutrir su creatividad, sino también a generar conciencia sobre la reutilización de materiales. Y, por si fuera poco, le da la oportunidad a cada uno de concebir su propio juguete, único, irrepetible y suyo.

Una prueba con niños refugiados

Antes de desembarcar con la compañía, puso a prueba sus diseños con 300 niños de diferentes orígenes: desde alumnos de escuela públicas a niños de colegios privados y hasta sirios en un campo de refugiados en Hatay, en el sur de Türkiye.

“Los niños refugiados no hablaban turco y les dejamos los materiales sin ninguna instrucción. Y aún así, ellos empezaron a ensamblarlos y jugar”, recuerda Elif. “Ahí supimos que Toyi funcionaba”.

Un chico creó una serie de robots que, dijo, representaba a su familia. Y el robot más grande ilustraba a su padre, muerto en la guerra. Otro niño construyó un tanque. “Así me protege”, explicó.

“Los niños expresan lo que viven a través de los juguetes”, agrega Elif. “Esa experiencia fue profundamente movilizadora”.

Juguetes para los que no tienen juguetes

En 2017, en el marco de una competencia de Legos, organizada por la Asociación de Héroes de la Ciencia, Elif conoció a Ogeday Ucurum, graduado en idioma chino y literatura en la Universidad de Estambul, su futuro socio en Toyi. Y en poco tiempo, descubrieron que estaban en la misma sintonía.

“La industria del juguete tradicional dirige constantemente a los niños al consumo y a los juguetes prefabricados”, cuenta Elif. “En Toyi, nuestro objetivo es crear una alternativa que permita a los niños desarrollar sus habilidades creativas. Los anime a producir en lugar de consumir y fomente el juego libre. La industria del juguete no tiene en cuenta las necesidades de los niños desfavorecidos”.