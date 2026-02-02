Costa Rica cerró este domingo un ciclo electoral clave en un contexto marcado por el debate sobre la seguridad, el rumbo económico y el equilibrio institucional. Tras una jornada de votación seguida con atención dentro y fuera del país, el resultado quedó definido desde la primera ronda y despejó rápidamente la incógnita sobre el futuro liderazgo del país. Laura Fernández, candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, fue elegida presidenta al superar el umbral legal que permite asumir el cargo sin necesidad de una segunda vuelta.

A medida que avanzó el escrutinio, el triunfo quedó confirmado. Con el 88,4% de las mesas escrutadas, Fernández obtuvo el 48,5% de los votos, por encima del 40% requerido por la legislación electoral. En segundo lugar se situó el candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, que alcanzó el 33,3% de los sufragios.

De este modo, el resultado descartó la celebración de un balotaje, previsto para el 5 de abril únicamente en el caso de que ningún aspirante superara ese porcentaje.

En paralelo al desenlace presidencial, comenzaron a perfilarse los equilibrios en el Legislativo. Según datos preliminares, el Partido Pueblo Soberano obtuvo 30 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el oficialismo no contará con la mayoría de dos tercios necesaria para impulsar reformas de gran calado, lo que anticipa un escenario de negociación parlamentaria.

En total, más de 3,7 millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas para renovar la Presidencia de la República, dos vicepresidencias y la totalidad de los escaños legislativos. La jornada transcurrió sin incidentes y, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, la participación fue del 69,5%.

Al cierre de la jornada electoral, la noche del domingo, Fernández se dirigió a sus seguidores desde una tarima instalada en las afueras de un hotel de San José. En su primer mensaje como presidenta electa, habló de un cambio de etapa política y se comprometió a gobernar con apertura hacia la oposición.

"Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", señaló, antes de asegurar que su Gobierno será de "diálogo y conciliación".

¿Quién es Laura Fernández?

Fernández, politóloga de 39 años, asumirá el cargo el próximo 8 de mayo. Hasta ahora, en el actual Gobierno de Rodrigo Chaves, ocupó las carteras de la Presidencia y de Planificación y, durante la campaña, se presentó como su heredera política.

En el plano programático, defendió una agenda centrada en el combate al narcotráfico, incluida la posibilidad de declarar estados de excepción en zonas conflictivas. Asimismo, apostó por la reforma del Poder Judicial y por la modernización de infraestructuras estratégicas como puertos, aeropuertos y carreteras. Aunque no precisó el alcance concreto del proyecto de la denominada "tercera república", dirigentes de su partido han señalado que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección presidencial consecutiva.

Una oposición vigilante

En la oposición, el Partido Liberación Nacional se perfila como la principal fuerza de control político. Su candidato presidencial, Álvaro Ramos, reconoció los resultados y, a continuación, anunció una postura de vigilancia frente al nuevo Ejecutivo.