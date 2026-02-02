Costa Rica cerró este domingo un ciclo electoral clave en un contexto marcado por el debate sobre la seguridad, el rumbo económico y el equilibrio institucional. Tras una jornada de votación seguida con atención dentro y fuera del país, el resultado quedó definido desde la primera ronda y despejó rápidamente la incógnita sobre el futuro liderazgo del país. Laura Fernández, candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, fue elegida presidenta al superar el umbral legal que permite asumir el cargo sin necesidad de una segunda vuelta.
A medida que avanzó el escrutinio, el triunfo quedó confirmado. Con el 88,4% de las mesas escrutadas, Fernández obtuvo el 48,5% de los votos, por encima del 40% requerido por la legislación electoral. En segundo lugar se situó el candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, que alcanzó el 33,3% de los sufragios.
De este modo, el resultado descartó la celebración de un balotaje, previsto para el 5 de abril únicamente en el caso de que ningún aspirante superara ese porcentaje.
En paralelo al desenlace presidencial, comenzaron a perfilarse los equilibrios en el Legislativo. Según datos preliminares, el Partido Pueblo Soberano obtuvo 30 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el oficialismo no contará con la mayoría de dos tercios necesaria para impulsar reformas de gran calado, lo que anticipa un escenario de negociación parlamentaria.
En total, más de 3,7 millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas para renovar la Presidencia de la República, dos vicepresidencias y la totalidad de los escaños legislativos. La jornada transcurrió sin incidentes y, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, la participación fue del 69,5%.
Al cierre de la jornada electoral, la noche del domingo, Fernández se dirigió a sus seguidores desde una tarima instalada en las afueras de un hotel de San José. En su primer mensaje como presidenta electa, habló de un cambio de etapa política y se comprometió a gobernar con apertura hacia la oposición.
"Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", señaló, antes de asegurar que su Gobierno será de "diálogo y conciliación".
¿Quién es Laura Fernández?
Fernández, politóloga de 39 años, asumirá el cargo el próximo 8 de mayo. Hasta ahora, en el actual Gobierno de Rodrigo Chaves, ocupó las carteras de la Presidencia y de Planificación y, durante la campaña, se presentó como su heredera política.
En el plano programático, defendió una agenda centrada en el combate al narcotráfico, incluida la posibilidad de declarar estados de excepción en zonas conflictivas. Asimismo, apostó por la reforma del Poder Judicial y por la modernización de infraestructuras estratégicas como puertos, aeropuertos y carreteras. Aunque no precisó el alcance concreto del proyecto de la denominada "tercera república", dirigentes de su partido han señalado que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección presidencial consecutiva.
Una oposición vigilante
En la oposición, el Partido Liberación Nacional se perfila como la principal fuerza de control político. Su candidato presidencial, Álvaro Ramos, reconoció los resultados y, a continuación, anunció una postura de vigilancia frente al nuevo Ejecutivo.
"Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo", afirmó.
En ese sentido, Ramos aseguró que su formación ejercerá una oposición "constructiva", aunque subrayó que esa actitud no implicará un respaldo automático a las decisiones del Gobierno.
El fin del mandato de Rodrigo Chaves
En este escenario, Rodrigo Chaves Robles afronta el tramo final de su mandato presidencial, iniciado el 8 de mayo de 2022, marcado por una combinación de indicadores económicos favorables y un clima político atravesado por tensiones internas.
Durante su gestión, Costa Rica ha mostrado señales de dinamismo económico, con crecimiento sostenido, reducción del desempleo y un incremento de la inversión extranjera. A mitad de legislatura, la agencia de noticias EFE describió una economía “al alza”, subrayando además avances en infraestructuras y medidas de apoyo a sectores productivos.
Bukele exportó a Costa Rica su mega cárcel y agitó la campaña electoral
La inseguridad, uno de los temas con mayor peso en las elecciones presidenciales, se instaló en el centro del debate político con la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en plena recta final de la campaña.
El mandatario salvadoreño inauguró junto a Rodrigo Chaves las obras de una cárcel de alta seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. El acto fue interpretado por la oposición como un gesto de respaldo al oficialismo y a la candidatura de Laura Fernández, favorita en las encuestas con un discurso centrado en la mano dura contra el crimen organizado.
La prisión, que se construirá en la provincia de Alajuela, contará con una inversión de 35 millones de dólares, capacidad para unos 5.000 reclusos y asesoría técnica del Gobierno salvadoreño. Durante la visita, Bukele defendió el uso de la fuerza del Estado para contener la criminalidad y afirmó que el modelo aplicado en El Salvador podría replicarse en Costa Rica. Chaves, por su parte, destacó los resultados de la estrategia antipandillas y anunció su intención de impulsar una legislación contra el crimen organizado inspirada en las leyes salvadoreñas.
El proyecto, sin embargo, reabrió el debate sobre sus implicaciones. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición expresaron su preocupación por los posibles efectos sobre el equilibrio institucional.
En este contexto, el Tribunal Supremo de Elecciones autorizó la visita de Bukele, aunque recordó que los mandatarios extranjeros deben abstenerse de intervenir en procesos electorales, una advertencia que no disipó las acusaciones de que la sintonía entre ambos gobiernos buscaba influir en el resultado de los comicios.