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Türkiye condena ley israelí que permite pena de muerte para prisioneros palestinos: “Ilegal y nula”
Ankara rechazó con dureza la legislación que aprobó el Parlamento de Israel y denunció que es una continuación de las “ejecuciones políticas”, por lo que pide una respuesta urgente de las Naciones Unidas.
Türkiye condena ley israelí que permite pena de muerte para prisioneros palestinos: “Ilegal y nula”
El ministerio de Exteriores de Türkiye pidió a la comunidad internacional, incluida la ONU, que tome medidas ante los “pasos racistas” de Israel. / AA
1 de abril de 2026

Türkiye condenó en términos severos la ley de pena de muerte que aprobó el Parlamento de Israel, o Knéset, que se aplicaría exclusivamente a los palestinos.

En un comunicado publicado en su sitio web oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye afirmó que esta legislación “pretende consolidar aún más el régimen de apartheid de Israel, potencia ocupante, contra los palestinos”.

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De ahí que haya añadido que la ley “constituye una continuación de las políticas de negación, aniquilación y ejecuciones políticas dirigidas al pueblo palestino, y es ilegal y carece de validez”.

El ministerio hizo un llamado a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, para que reaccionara ante lo que describió como los “pasos racistas e ilegales” de Israel.

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El proyecto de ley fue aprobado en segunda y tercera lectura con 62 votos a favor, 47 en contra y una abstención, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.

El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la ley.

Tras la aprobación, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, celebró la legislación calificándola de “día histórico”.

FUENTE:TRT World
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