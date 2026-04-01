Türkiye condenó en términos severos la ley de pena de muerte que aprobó el Parlamento de Israel, o Knéset, que se aplicaría exclusivamente a los palestinos.

En un comunicado publicado en su sitio web oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye afirmó que esta legislación “pretende consolidar aún más el régimen de apartheid de Israel, potencia ocupante, contra los palestinos”.

Relacionado TRT Español - Israel enfrenta condena global por ley que habilita pena de muerte a prisioneros palestinos

De ahí que haya añadido que la ley “constituye una continuación de las políticas de negación, aniquilación y ejecuciones políticas dirigidas al pueblo palestino, y es ilegal y carece de validez”.

El ministerio hizo un llamado a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, para que reaccionara ante lo que describió como los “pasos racistas e ilegales” de Israel.