Türkiye condenó en términos severos la ley de pena de muerte que aprobó el Parlamento de Israel, o Knéset, que se aplicaría exclusivamente a los palestinos.
En un comunicado publicado en su sitio web oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye afirmó que esta legislación “pretende consolidar aún más el régimen de apartheid de Israel, potencia ocupante, contra los palestinos”.
De ahí que haya añadido que la ley “constituye una continuación de las políticas de negación, aniquilación y ejecuciones políticas dirigidas al pueblo palestino, y es ilegal y carece de validez”.
El ministerio hizo un llamado a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, para que reaccionara ante lo que describió como los “pasos racistas e ilegales” de Israel.
El proyecto de ley fue aprobado en segunda y tercera lectura con 62 votos a favor, 47 en contra y una abstención, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.
El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la ley.
Tras la aprobación, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, celebró la legislación calificándola de “día histórico”.