ORIENTE MEDIO
3 min de lectura
Trump planea asistir a la cumbre sobre Gaza en Egipto, junto a los líderes de varios países: reporte
El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene previsto participar en la cumbre de líderes y diplomáticos que se realizará en Egipto sobre el acuerdo de paz de Gaza, informó Axios. Reportes indican que El Cairo ya ha enviado las invitaciones.
Trump planea asistir a la cumbre sobre Gaza en Egipto, junto a los líderes de varios países: reporte
Trump tiene previsto llegar a Israel este lunes, dirigirse al Parlamento (Knesset) y reunirse con las familias de los rehenes. / AP
11 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea asistir a una cumbre de líderes mundiales y altos diplomáticos de varios países sobre el acuerdo de paz de Gaza, durante su visita a Egipto la próxima semana, informó el sitio web de noticias estadounidense Axios.

Citando múltiples fuentes, el reporte indicó que la reunión, que se espera tenga lugar en la zona turística de Sharm el-Sheikh, la está organizando el presidente egipcio Abdul Fattah el-Sisi, "quien ya ha contactado a varios líderes europeos y árabes para las invitaciones".

Axios señaló que se han extendido invitaciones a líderes o ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Türkiye, Arabia Saudita, Pakistán e Indonesia.

Un funcionario estadounidense le señaló a Axios que es poco probable que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asista. "La cumbre podría generar mayor apoyo internacional para el plan de paz de Trump en Gaza, con acuerdos difíciles que aún deben concretarse sobre gobernanza, seguridad y reconstrucción tras la ofensiva", añadió el informe.

Trump tiene previsto llegar a Israel este lunes, dirigirse al Parlamento (Knesset) y reunirse con las familias de los rehenes. "Quieren que dé un discurso en la Knesset y definitivamente lo haré si así lo desean", declaró Trump a Barak Ravid, de Axios, según dijo en X este miércoles.

Posteriormente, el mandatario estadounidense visitará Egipto para un encuentro con el presidente Sisi y para asistir a la firma del acuerdo con Egipto, Qatar y Türkiye, garantes del acuerdo de Gaza.

No se regresará a un "entorno de genocidio"



El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman, por su parte, afirmó este viernes que su país continuará con su papel humanitario y diplomático hacia los palestinos.

RECOMENDADOS

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que cualquier regreso a un "entorno de genocidio" en Gaza tendría un "costo muy alto".

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, también instó a un estricto cumplimiento del acuerdo de alto el fuego en Gaza que acordaron Hamás e Israel el jueves, advirtiendo que cualquier provocación de Tel Aviv podría reavivar la ofensiva. “No debe haber provocaciones por parte de Israel que puedan reiniciar las hostilidades, continuar el genocidio o fomentar el desplazamiento de civiles”.

El acuerdo de alto el fuego se logró durante la madrugada del jueves en Sharm el-Sheij, basado en un plan de 20 puntos que presentó Trump el pasado 29 de septiembre.

La primera fase del plan incluye un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y prisioneros, la retirada de Israel a una línea acordada en Gaza y la entrega de ayuda humanitaria al enclave.

Una segunda fase del plan exige el establecimiento de un nuevo mecanismo de gobierno en Gaza sin la participación de Hamás, la formación de una fuerza de seguridad integrada por palestinos y tropas de países árabes e islámicos, y el desarme de Hamás.

También estipula financiación de países de la región para la nueva administración y la reconstrucción del enclave, con una participación limitada de la Autoridad Palestina.

 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques