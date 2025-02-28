Imagina que tienes una gran celebración que depende de ver la primera estrella en el cielo. Pero si el cielo está nublado, o si no todos ven la misma estrella al mismo tiempo, algunos podrían empezar la fiesta un día antes y otros un día después. Eso es prácticamente lo que pasa con el Ramadán.
¿Cuándo empieza Ramadán en 2025?
En 2025, el Ramadán comenzará en Türkiye el sábado 1 de marzo, y se espera que ocurra lo mismo en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Marruecos. Es posible que algunos países comiencen un día después, el domingo 2 de marzo.
¿Cómo se sabe cuándo empieza el Ramadán?
Ramadán es el nombre del noveno mes del calendario Hijri, que es el calendario islámico y que está basado en los ciclos lunares en lugar de los solares.
El calendario gregoriano, utilizado en la mayor parte del mundo, se basa en el ciclo solar, con meses de 30 o 31 días (excepto febrero). En cambio, en la tradición islámica se sigue el lunar. Es decir, la cuenta de los meses se basa en los ciclos de la Luna que duran 29 o 30 días. Así, su año tiene 354 o 355 días, aproximadamente 11 menos que el calendario solar.
Es por esto que el Ramadán nunca comienza en la misma fecha del calendario solar, aunque sí tiene una fecha fija en el calendario Hijri. Y como este es más corto que el solar, pues el Ramadán comienza unos 10 u 11 días antes que el año gregoriano anterior, lo que hace que a lo largo de los años se celebre en diferentes estaciones.
Por ejemplo, si en 2025 empieza el 1 marzo, en 2026 empezará el 20 febrero y en 2027 empezará el 9 de febrero, aproximadamente. Cada 33 años el comienzo del año lunar cumple una rotación completa alrededor del año solar.
Pero… ¿empieza en todos los países al mismo tiempo?
Sí y no. Todo el mundo comienza con el principio del mismo mes lunar, el noveno, pero no necesariamente todos el mismo día.
De acuerdo al calendario lunar, cada mes comienza con la luna nueva. El comienzo y final de cada mes lunar puede determinarse de forma astronómica. De acuerdo a estos cálculos, todo el mundo debería determinar el comienzo del mes a la misma vez.
Pero aquí es donde la cosa se complica un poco: aunque se puede determinar la luna nueva con cálculos astronómicos, la Sunna –la práctica del profeta Muhammad, la paz sea con él– indica que aunque se pueda calcular astronómicamente, esto debe confirmarse con un avistamiento de la Luna para confirmar el inicio del mes.
De acuerdo a esto se dan tres opiniones principales respecto a la determinación del inicio del mes. Sin entrar demasiado en detalle:
Hay países que siguen la opinión de que se puede determinar el comienzo del mes solo por cálculos astronómicos;
Otros en los que es necesaria una confirmación de avistamiento de la luna nueva, aunque sea con ayuda óptica (como un telescopio);
Y otros que, aunque se pueda determinar el comienzo por cálculos astronómicos, solo se considera válido si se avista la Luna con los ojos y sin ayuda óptica.
Estas son las tres posiciones principales que se consideran correctas y, dependiendo de cuál se siga, un país puede determinar que el mes de Ramadán –o cualquier otro mes del calendario lunar– puede empezar un día u otro. Generalmente solo hay diferencia de un día, puesto que un mes lunar solo puede tener 29 o 30 días.
Por eso, no todos los países necesariamente comienzan el Ramadán el mismo día.
¿Y, entonces, cuánto dura el ayuno?
Como sabemos, una de las prácticas del Ramadán –y quizá la más conocida para los no musulmanes– es que estos dejan de comer y beber durante el día. Pero, ¿durante cuánto tiempo exactamente?
En líneas generales, el ayuno dura desde que sale el Sol hasta que se pone. Pero este no sale ni se pone a la misma hora en todo el mundo.
Cerca del Ecuador, los días son más o menos iguales todo el año, con una duración de entre 12 y 14 horas, sin grandes cambios.
En el hemisferio norte y el sur, las condiciones cambian dependiendo de la estación. En verano, los días pueden llegar a alargarse hasta a 20 horas seguidas según el país, mientras que en invierno las horas de luz pueden reducirse a apenas 5 horas.
¿Qué pasa en los lugares donde los días son larguísimos (o cortísimos)?
De nuevo, el ayuno durante Ramadán implica principalmente, no ingerir ningún alimento o bebida además de abstenerse de otros hábitos como fumar o mantener relaciones íntimas, desde que el Sol sale hasta que se pone. Pero, ¡hay sitios donde el Sol casi nunca se esconde! En países como Noruega o Suecia, durante el verano, hay sol casi todo el día.
Para evitar confusión, existen algunas clarificaciones. En lugares en los que el Sol no llega a ponerse, los musulmanes siguen el horario de ayuno, o bien de Meca, en Arabia Saudí, o bien el horario del país más cercano en el que sí se ponga el Sol. Por el contrario, en lugares donde el Sol sí se pone, aunque la noche dure solo unas pocas horas, por lo general se sigue esa referencia y se ayuna a partir de que vuelva a salir.
En la otra cara de la moneda, en invierno, el día en estos lugares con extremas latitudes puede durar solo 4 o 5 horas, de modo que los ayunos son mucho más cortos.
Más allá de las diferencias en la fecha o la duración del ayuno, el espíritu de esta celebración es el mismo. No sólo se trata de ayunar: este mes es un tiempo de reflexión, comunidad y devoción para millones de personas, un período de espiritualidad, autodisciplina y conexión con los demás.