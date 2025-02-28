Imagina que tienes una gran celebración que depende de ver la primera estrella en el cielo. Pero si el cielo está nublado, o si no todos ven la misma estrella al mismo tiempo, algunos podrían empezar la fiesta un día antes y otros un día después. Eso es prácticamente lo que pasa con el Ramadán.

¿Cuándo empieza Ramadán en 2025?

En 2025, el Ramadán comenzará en Türkiye el sábado 1 de marzo, y se espera que ocurra lo mismo en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Marruecos. Es posible que algunos países comiencen un día después, el domingo 2 de marzo.

¿Cómo se sabe cuándo empieza el Ramadán?

Ramadán es el nombre del noveno mes del calendario Hijri, que es el calendario islámico y que está basado en los ciclos lunares en lugar de los solares.

El calendario gregoriano, utilizado en la mayor parte del mundo, se basa en el ciclo solar, con meses de 30 o 31 días (excepto febrero). En cambio, en la tradición islámica se sigue el lunar. Es decir, la cuenta de los meses se basa en los ciclos de la Luna que duran 29 o 30 días. Así, su año tiene 354 o 355 días, aproximadamente 11 menos que el calendario solar.

Es por esto que el Ramadán nunca comienza en la misma fecha del calendario solar, aunque sí tiene una fecha fija en el calendario Hijri. Y como este es más corto que el solar, pues el Ramadán comienza unos 10 u 11 días antes que el año gregoriano anterior, lo que hace que a lo largo de los años se celebre en diferentes estaciones.

Por ejemplo, si en 2025 empieza el 1 marzo, en 2026 empezará el 20 febrero y en 2027 empezará el 9 de febrero, aproximadamente. Cada 33 años el comienzo del año lunar cumple una rotación completa alrededor del año solar.

Pero… ¿empieza en todos los países al mismo tiempo?

Sí y no. Todo el mundo comienza con el principio del mismo mes lunar, el noveno, pero no necesariamente todos el mismo día.

De acuerdo al calendario lunar, cada mes comienza con la luna nueva. El comienzo y final de cada mes lunar puede determinarse de forma astronómica. De acuerdo a estos cálculos, todo el mundo debería determinar el comienzo del mes a la misma vez.

Pero aquí es donde la cosa se complica un poco: aunque se puede determinar la luna nueva con cálculos astronómicos, la Sunna –la práctica del profeta Muhammad, la paz sea con él– indica que aunque se pueda calcular astronómicamente, esto debe confirmarse con un avistamiento de la Luna para confirmar el inicio del mes.

De acuerdo a esto se dan tres opiniones principales respecto a la determinación del inicio del mes. Sin entrar demasiado en detalle: