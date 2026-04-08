Las primeras horas del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán estuvieron marcadas por una alta expectativa, pero también por dudas sobre la solidez de la tregua, que durará, según se anunció, dos semanas. Este miércoles, se registraron explosiones en una importante refinería del sur iraní, junto con nuevos incidentes en países del Golfo. Todo mientras Teherán anticipaba que abordará las conversaciones con “cautela” y el presidente de EE.UU., Donald Trump, enviaba señales mixtas sobre una posible cooperación.

Por un lado, medios iraníes informaron este miércoles de varias explosiones en la refinería de Lavan. La cadena estatal Press TV aseguró que la instalación fue atacada en “una violación del alto el fuego” y atribuyó el hecho a fuerzas estadounidenses e israelíes. Equipos de emergencia fueron desplegados para contener un incendio, agregó, mientras que la agencia de noticias Mehr señaló que las causas aún no están claras.

Más tarde, las fuerzas iraníes derribaron un dron Hermes 900, de fabricación israelí, que sobrevolaba la localidad de Lar, en la provincia de Fars, indicó la televisión estatal, citando un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní. La aeronave fue interceptada por sistemas de defensa, añadió.

El comunicado advirtió que “la entrada de cualquier tipo de aeronaves del enemigo estadounidense o sionista en los cielos del país, incluso sin que estén realizando operaciones militares, está considerada una violación del alto al fuego y conllevará una respuesta firme".

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En paralelo, aumentaron los reportes de impactos en el Golfo. Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa habían interceptado misiles y drones iraníes.

En Bahréin, restos de un dron derribado dañaron viviendas en una zona residencial, mientras que Kuwait aseguró haber interceptado 28 drones dirigidos contra su infraestructura energética. Más tarde, Arabia Saudí también reportó que interceptó nueve drones que tenían como objetivo su territorio.

Aunque en las últimas semanas se han reportado ataques con drones y misiles de Irán contra activos militares estadounidenses en el Golfo, el gobierno iraní no comentarios de inmediato sobre los de este miércoles.

Teherán abordará diálogos “con cautela”

En el plano diplomático, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, confirmó que Teherán participará en negociaciones con Estados Unidos en Islamabad, tras una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Aun así, desde Irán advierten que las negociaciones estarán marcadas por la cautela. El embajador iraní ante la ONU, Ali Bahreini, indicó que Irán abordará las conversaciones de paz con Estados Unidos con mucha más cautela que en procesos anteriores, debido a la profunda desconfianza existente, y que la guerra afectará el futuro régimen jurídico del estrecho de Ormuz.

"No depositamos ninguna confianza en la otra parte. Nuestras fuerzas militares se mantienen en estado de alerta... pero, mientras tanto, entablaremos negociaciones para evaluar la seriedad de la otra parte", declaró el representante iraní a la agencia de noticias Reuters.

Pakistán llamó a delegaciones de Estados Unidos e Irán a Islamabad el viernes “para seguir negociando un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.

El alto el fuego fue anunciado el martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que Irán presentó una propuesta “viable” de diez puntos. Así, anunció que aceptó “suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un período de dos semanas”. Lo reveló apenas dos horas antes de que venciera el plazo que él mismo había fijado para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz y aceptara un acuerdo, o enfrentara lo que describió como la destrucción de “toda una civilización”.

Según Teherán, el plan incluye compromisos de no agresión por parte de Washington, el levantamiento de sanciones y el reconocimiento del derecho iraní al enriquecimiento de uranio, entre otros.

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Irán denuncia “violaciones del alto el fuego” en Líbano

Tras los anuncios del alto el fuego, Israel —que ha lanzado la guerra contra Irán junto a Estados Unidos y también lanzó una ofensiva letal contra Líbano— señaló que apoyaba la decisión de Trump de suspender los ataques militares, aunque aclaró que la medida no se aplicaba a territorio libanés.

En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, denunció este miércoles “violaciones del alto el fuego” por parte de Israel durante una llamada con Pakistán, país mediador, según un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

En paralelo, una fuente informada dijo a la agencia semioficial Tasnim que Irán podría retirarse del acuerdo con Estados Unidos si continúan los ataques israelíes en Líbano. “Irán abandonará el acuerdo si persisten las violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista a través de ataques en Líbano”, afirmó la fuente.