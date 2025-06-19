Ciudad de México, México - Ya empezaron a confirmarse los resultados del histórico voto popular en México para elegir al Poder Judicial. Tras las elecciones del pasado 1 de junio , el país se convirtió en el primero en escoger de forma directa a ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados. Aunque los comicios marcaron un hito en el país, para muchos ciudadanos la experiencia resultó confusa.

Eran las 5:34 p.m. de ese 1 de junio cuando Amalia Ramírez, de 23 años, recordó que tenía que ir a votar. Faltando 20 minutos para el cierre de las urnas, se puso la misma ropa del día anterior y salió corriendo hacia la esquina de su casa en Ciudad de México.

Al llegar, se tranquilizó al no ver fila, entregó su credencial y recibió no una, sino nueve boletas de colores, cuyo llenado le resultó indescifrable. No sabía quién era quién, ni cómo elegirlos, por lo que decidió anular su voto. “No reconocí a nadie. Me sentí muy confundida”, relató a TRT Español esta estudiante de mercadotecnia al salir con una mezcla de pena y frustración. Su vivencia refleja la de otros mexicanos.

La votación estuvo marcada por una participación muy baja, de apenas el 13%, pero para la presidenta Claudia Sheinbaum los comicios fueron “todo un éxito”. Según la mandataria, estas representan una “forma de terminar con la corrupción e impunidad del sistema judicial. En total, 881 cargos del Poder Judicial federal estaban en juego, entre ellos todos los magistrados de la Suprema Corte, cuyo número se redujo a nueve tras las votaciones.

Un experimento único a nivel mundial





Precisamente, con respecto a la magnitud de lo que estaba en juego, Javier Martín Reyes, doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, señaló que esta elección judicial de 2025 representó un experimento único a nivel mundial.

“No hay una sola democracia en el mundo que elija a todos o casi todos sus cargos oficiales desde arriba. México es una federación y tanto los jueces federales como los jueces locales son y van a ser electos por voto popular, entonces es una reforma de magnitudes que no hemos visto”, explicó el especialista a TRT Español.

“Se habla de Bolivia o Estados Unidos, pero el primero solo elige a cinco tribunales por voto popular y el segundo solo elige en algunos estados cargos locales, no federales. Por eso es un experimento que no tiene precedentes”, continuó.

Por su parte, Arturo Espinosa Silis, especialista en derecho electoral y director del think tank Laboratorio Electoral, también considera que estas votaciones fueron “un ejercicio inédito en México y en el mundo” por la magnitud de cargos que se eligieron para conformar la judicatura del país.

Dificultades





Sin embargo, Espinosa también destacó que la elección estuvo marcada por múltiples dificultades que considera que impactaron el proceso en general. "La autoridad electoral no tuvo tiempo para prepararse, no había reglas que dieran certeza, no tuvo presupuesto suficiente y no hubo condiciones de equidad para todas las candidaturas”, comentó a TRT Español.

El especialista subrayó que la ciudadanía mostró un amplio desconocimiento sobre el proceso y el papel de los jueces, magistrados y ministros. “Una gran mayoría no entiende cuál es la diferencia entre unos y otros, y esto, junto a la falta de información, derivó en una participación muy baja que sin duda genera un impacto en la legitimidad de la elección”.

De manera similar, Reyes apuntó a la baja participación en la votación y destacó lo que considera la escasa información disponible sobre los candidatos: “No sabemos si tienen buena formación, experiencia judicial o vínculos con el crimen organizado. Fuimos a votar un poco a ciegas”, expresó.

Este cambio estructural para elegir al Poder Judicial ha generado opiniones encontradas. Hay quienes destacan el valor histórico y democrático del proceso, pero también quienes cuestionan su legitimidad y advierten que la elección favoreció ampliamente a candidatos vinculados al partido gobernante, lo que pone en duda la independencia judicial que se busca garantizar.