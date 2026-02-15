China anunció el mes pasado un ambicioso plan quinquenal para desplegar centros de datos que floten a 800 km sobre la Tierra.

Semanas después, el multimillonario estadounidense Elon Musk reveló planes similares, comenzó a recaudar fondos de forma agresiva para impulsar las ambiciones de centros de datos orbitales de SpaceX, en medio de una reciente fusión y ante una inminente oferta pública de acciones.

Analistas interpretan los últimos desarrollos como un movimiento estratégico para construir centros de datos en el espacio , donde la infraestructura de inteligencia artificial (IA) puede escalar sin las limitaciones físicas y energéticas de la Tierra.

A medida que la demanda de IA se dispara, empresas como SpaceX y Google compiten por llevar infraestructura informática a la órbita. El traslado de estos sistemas, que consumen enormes cantidades de energía, promete acceso casi ilimitado a energía solar y operaciones más eficientes gracias al frío del vacío espacial.

El impulso responde a un problema concreto: los centros de datos terrestres ya operan bajo una presión extrema por el apetito energético de la IA. Entrenar modelos avanzados requiere tanta electricidad como la necesaria para abastecer a cientos de miles de hogares durante un año.

Esto obliga a las empresas de IA a depender de vastos que restan capacidad a las redes eléctricas y consumen grandes cantidades de agua para operaciones de refrigeración.

En zonas cercanas a estos centros, el precio de la electricidad aumentó un 267% en los últimos cinco años.

En paralelo, un centro de datos promedio de 100 megavatios en Estados Unidos consume alrededor de dos millones de litros de agua por día, una cifra equivalente al uso diario de unos 6.500 hogares.

Musk ha sido especialmente explícito sobre los centros de datos espaciales. A fines de 2025, escribió en X que SpaceX “estará construyendo” centros de datos en el espacio mediante la expansión de sus satélites Starlink V3 de próxima generación, equipados con enlaces láser de alta velocidad para la transferencia de datos.

Lanzados por el cohete Starship, estos satélites formarán constelaciones en el espacio y funcionarán como supercomputadoras flotantes.

Musk proyecta llevar 100 gigavatios de energía a la órbita terrestre alta en un plazo de cuatro a cinco años, con la posibilidad de escalar hasta 100 teravatios desde una base lunar. Para financiar este plan, prevé recaudar 25 mil millones de dólares mediante la venta de acciones de SpaceX en los próximos meses.

Además de SpaceX de Musk, Google también está apuntando a establecer centros de datos en el espacio con el Proyecto Suncatcher , una iniciativa de investigación que explora redes satelitales alimentadas por energía solar equipadas con chips de IA.

Ubicadas en órbitas sincrónicas con el sol –trayectorias que mantienen a los satélites casi siempre expuestos a la luz solar–, estas redes satelitales pueden generar energía hasta ocho veces más eficientemente que los paneles solares terrestres, al no verse afectadas por la noche ni por las nubes.

Así, Google planea lanzar dos satélites prototipo a principios de 2027. Calificándolo como un “proyecto ambicioso”, el director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, anticipó que los centros de datos espaciales serán tan comunes como los actuales servidores en la nube dentro de una década.

Más de una docena de otros actores, incluido OpenAI, desarrollador de ChatGPT, también apuestan por centros de datos orbitales para sostener su crecimiento en la era de la IA.

Los centros de datos orbitales traerán enormes beneficios a las empresas de IA. El espacio ofrece refrigeración pasiva, ya que el calor se irradiará directamente al vacío sin necesidad de ventiladores o agua. Además, los enlaces láser entre satélites permiten transferencias de datos más rápidas que la fibra óptica terrestre.

Para las empresas, esto significa liberarse de las limitaciones terrestres, permitiendo un entrenamiento más rápido de modelos de IA, que son centrales para el crecimiento y la innovación.

Abundan los desafíos

A pesar del optimismo expresado por las grandes empresas de IA, muchos analistas advierten que el camino hacia la IA orbital está plagado de obstáculos.

Jermaine Gutierrez, investigador asociado del Instituto Europeo de Política Espacial (ESPI), en Austria, dijo a TRT World que la gestión térmica en el espacio es el “desafío principal” que enfrentarán las compañías de IA.

Los chips de IA generan cantidades intensas de calor. En el vacío del espacio, enfriarlos mediante flujo de aire es un desafío, ya que se complica la reducción de su temperatura.

En otras palabras, los centros de datos en órbita necesitarán radiadores de gran escala para irradiar ese calor lejos de los chips. “En órbita, el calor debe disiparse mediante radiación”, explicó Gutierrez.