El sufrimiento del pueblo palestino se agrava hasta niveles inimaginables a medida que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, avanza en su plan para ocupar la Ciudad de Gaza. Las fuerzas israelíes confirmaron este martes la movilización de 60.000 reservistas, mientras que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, advirtió que la estrategia podría derivar en el control total del enclave.

El ejército indicó que entregará armas y equipo táctico a los reservistas, además de realizar entrenamientos en combate urbano y abierto “para reforzar la preparación de las próximas misiones”. El diario israelí Maariv indicó que tendrán entre tres y cuatro días de instrucción antes de ser reasignados a las tropas desplegadas en el norte del enclave.

Al dirigirse a los reservistas en la base Nahshonim, en el centro de Israel, Zamir afirmó que las operaciones en Gaza ya han comenzado y que se ampliarán.

La decisión se anunció luego de que el viernes Israel declaró a Gaza como “zona de combate peligrosa” , intensificando bombardeos y demoliciones que ya han causado numerosas víctimas civiles y una destrucción generalizada. La Oficina de Medios de Gaza acusó al ejército de usar robots cargados con explosivos y de aplicar una estrategia de “tierra quemada”, que consiste en devastar el territorio todo a su paso.

Esta medida forma parte de un plan de reocupación por fases aprobado por el Gobierno de Netanyahu el pasado 8 de agosto. Según el canal público israelí KAN, la estrategia contempla obligar a los residentes a desplazarse hacia el sur, rodear la Ciudad de Gaza y luego lanzar incursiones más profundas en zonas residenciales.

“Gaza podría ser ocupada totalmente”, dice Zamir





A su vez, durante una reunión de Gabinete, Zamir expresó dudas sobre la implementación del plan y advirtió que este podría llevar a Israel hacia una ocupación total de Gaza.

“Se están encaminando hacia un gobierno militar (...) Su plan nos está llevando allí. Comprendan las implicaciones”, dijo el jefe del Ejército, de acuerdo a un reporte de Ynet, citado por The Times of Israel. También alertó que, tras la captura de la Ciudad de Gaza, los campos de refugiados en el centro del enclave podrían ser ocupados.

Sus declaraciones generaron rechazo en el gobierno. El secretario del Gabinete, Yossi Fuchs, se opuso a la idea de un gobierno militar, mientras que el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, sugirió promover una “emigración voluntaria” como alternativa. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, insistió en que la decisión inicial del gobierno respecto a la ocupación se mantiene firme.

Por otro lado, durante la reunión, Netanyahu aclaró que no hay acuerdos de alto el fuego sobre la mesa. Israel insiste en que solo aceptará un pacto integral que contemple el desarme de Hamás y la liberación de todos los cautivos. Estas condiciones son consideradas inaceptables por el grupo de resistencia palestino, que pese a mostrar cierta flexibilidad en las conversaciones, siempre se ha encontrado con los obstáculos del primer ministro israelí.

Más desplazamientos, más restricciones a la ayuda





El plan de Israel para ocupar Gaza ha despertado el rechazo de organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, que advierte sobre el aumento de los desplazamientos forzados y el bloqueo a la ayuda humanitaria.

En este sentido, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, detalló este martes en una conferencia de prensa la magnitud de la crisis. “Nuestros colegas informan que la población continúa huyendo, principalmente hacia la costa. Desde el 14 de agosto, nuestros socios que monitorean los movimientos de población han registrado más de 76.000 nuevos desplazamientos”, detalló.

Añadió que “más de 23.000 de estos movimientos fueron del norte al sur de Gaza. La mayor parte del desplazamiento restante ocurrió dentro del propio Gobernación de Gaza”.

Luego, citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), indicó que “las zonas costeras de la ciudad ya están extremadamente saturadas de tiendas de campaña, lo que obliga a algunos de los que huyen de la Ciudad de Gaza a trasladarse al norte, hacia áreas costeras cerca de Zikim, aunque esas zonas están bajo órdenes de desplazamiento”.

Dujarric afirmó que la situación humanitaria sigue empeorando y que “continúan los informes diarios de muertes relacionadas con la desnutrición en Gaza”, y denunció que las restricciones impuestas por Israel al envío de ayuda complican la labor humanitaria.

Según el portavoz, “el movimiento de los equipos humanitarios dentro de Gaza sigue estando fuertemente restringido”. Entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre, aproximadamente una de cada tres misiones planificadas fue obstaculizada o directamente denegada por las autoridades israelíes —12 de 37 en total—, lo que impidió completar muchas operaciones.

Israel mata a dos periodistas





Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, los periodistas se han convertido en objetivos directos. Este martes, Israel asesinó a dos trabajadores de prensa, lo que elevó a 249 el número total de comunicadores muertos desde octubre de 2023.