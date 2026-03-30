En las últimas semanas, crecientes evidencias procedentes de autoridades sanitarias, periodistas y organizaciones de derechos humanos apuntan a un patrón: trabajadores de la salud, ambulancias e instalaciones médicas están siendo golpeados repetidamente en ataques israelíes en todo Líbano, una tendencia similar al modelo que Israel utilizó en Gaza cuando devastó la infraestructura sanitaria.
Desde principios de marzo, al menos 40 trabajadores sanitarios han muerto y 96 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud Pública del Líbano.
Un reportaje del diario The Guardian cita a autoridades sanitarias libanesas que afirman que al menos 128 instalaciones médicas y ambulancias han sido alcanzadas desde principios de marzo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el sábado que nueve paramédicos murieron y otros siete resultaron heridos en cinco ataques separados contra la atención sanitaria en el sur del Líbano.
Los incidentes más recientes afectaron a equipos médicos en cinco aldeas distintas, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una publicación en redes sociales.
Añadió que los ataques reiterados han interrumpido gravemente los servicios de salud en el sur del país. Cuatro hospitales y 51 centros de atención primaria están ahora cerrados, mientras que varias otras instalaciones operan con capacidad reducida.
Amnistía Internacional afirma que Israel ha “atacado repetida e ilegalmente instalaciones sanitarias y equipos médicos”.
Israel sostiene que algunas ambulancias son utilizadas para actividades militantes, pero Amnistía asegura que no encontró pruebas en los casos investigados. El Ministerio de Salud libanés también rechazó esa acusación. El ejército israelí ya había hecho una afirmación similar en 2024.
Informes de campo de trabajadores sanitarios e investigaciones describen un patrón recurrente en el sur del Líbano, donde un primer ataque aéreo golpea una zona civil, los equipos de emergencia acuden al lugar y luego un segundo ataque sigue poco después. Esta táctica se conoce como “double-tap”.
Esta secuencia coloca directamente en peligro a paramédicos, equipos de ambulancias y rescatistas en el momento en que intentan salvar vidas. El efecto no solo es letal, sino también disuasorio, convirtiendo el trabajo de rescate en un objetivo de alto riesgo.
Abdullah Nour el-Din, coordinador de rescate en el sur del Líbano, dijo a The Guardian: “Hemos visto lo que parecen ataques de doble impacto: golpean, esperan a los paramédicos y luego vuelven a atacar”.
Describió incidentes en los que los primeros respondedores fueron alcanzados mientras salvaban vidas. “Estaban apagando un incendio y fueron atacados de nuevo… estaban rescatando civiles cuando fueron alcanzados”.
“El enemigo israelí intenta en la medida de lo posible impedir la vida en nuestra región y empujar a la gente a huir. Nuestro papel es ayudar a las personas, acompañarlas y prestar servicios para que puedan permanecer en su tierra”, afirmó Nour el-Din.
Este patrón no se limita a la escalada actual.
Otros testimonios de trabajadores sanitarios refuerzan hasta qué punto el riesgo se ha vuelto rutinario y normalizado. Hussein Moshawrab, quien perdió a compañeros de trabajo en un ataque contra un centro de rescate, recordó haber hablado con ellos momentos antes de su muerte.
“Hice una videollamada con ellos en el iftar… La siguiente vez que los vi fue cuando estaban bajo los escombros”.
“Israel está desplegando el mismo patrón letal que utilizó en 2024 en Líbano para matar a decenas de trabajadores sanitarios y devastar los servicios de salud. Investigaciones previas de Amnistía Internacional mostraron cómo el ejército israelí llevó a cabo repetidamente ataques ilegales contra instalaciones y personal sanitario durante la escalada de 2024, y pedimos que se investigaran como crímenes de guerra”, dijo Kristine Beckerle, subdirectora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El ejército israelí también ha atacado repetida e ilegalmente instalaciones sanitarias y equipos médicos en Gaza, como parte de un patrón más amplio de destrucción de servicios esenciales. Aún no ha habido rendición de cuentas ni reparación por esas violaciones, y ahora vemos nuevamente a trabajadores sanitarios muertos y heridos”, añadió.
Según el derecho internacional humanitario, médicos, paramédicos y hospitales están protegidos. Atacarlos puede constituir un crimen de guerra. Amnistía afirma que estos ataques deben investigarse como posibles crímenes de guerra.
Israel ha matado a más de 4.000 personas y ha herido a alrededor de 17.000 durante una ofensiva en Líbano que comenzó en octubre de 2023 y se intensificó hasta convertirse en una guerra a gran escala en septiembre de 2024.
A pesar de un acuerdo de alto el fuego con Hezbollah desde noviembre de 2024, Israel ha continuado con violaciones casi diarias que han dejado cientos de muertos y heridos.