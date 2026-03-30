En las últimas semanas, crecientes evidencias procedentes de autoridades sanitarias, periodistas y organizaciones de derechos humanos apuntan a un patrón: trabajadores de la salud, ambulancias e instalaciones médicas están siendo golpeados repetidamente en ataques israelíes en todo Líbano, una tendencia similar al modelo que Israel utilizó en Gaza cuando devastó la infraestructura sanitaria.

Desde principios de marzo, al menos 40 trabajadores sanitarios han muerto y 96 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Un reportaje del diario The Guardian cita a autoridades sanitarias libanesas que afirman que al menos 128 instalaciones médicas y ambulancias han sido alcanzadas desde principios de marzo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el sábado que nueve paramédicos murieron y otros siete resultaron heridos en cinco ataques separados contra la atención sanitaria en el sur del Líbano.

Los incidentes más recientes afectaron a equipos médicos en cinco aldeas distintas, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una publicación en redes sociales.

Añadió que los ataques reiterados han interrumpido gravemente los servicios de salud en el sur del país. Cuatro hospitales y 51 centros de atención primaria están ahora cerrados, mientras que varias otras instalaciones operan con capacidad reducida.

Amnistía Internacional afirma que Israel ha “atacado repetida e ilegalmente instalaciones sanitarias y equipos médicos”.

Israel sostiene que algunas ambulancias son utilizadas para actividades militantes, pero Amnistía asegura que no encontró pruebas en los casos investigados. El Ministerio de Salud libanés también rechazó esa acusación. El ejército israelí ya había hecho una afirmación similar en 2024.

Informes de campo de trabajadores sanitarios e investigaciones describen un patrón recurrente en el sur del Líbano, donde un primer ataque aéreo golpea una zona civil, los equipos de emergencia acuden al lugar y luego un segundo ataque sigue poco después. Esta táctica se conoce como “double-tap”.

Esta secuencia coloca directamente en peligro a paramédicos, equipos de ambulancias y rescatistas en el momento en que intentan salvar vidas. El efecto no solo es letal, sino también disuasorio, convirtiendo el trabajo de rescate en un objetivo de alto riesgo.