La expectativa mantiene en vilo al mundo católico mientras los 133 cardenales encargados de elegir al sucesor del papa Francisco continúan recluidos este jueves tras las puertas de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Una columna de humo negro se elevó desde la chimenea al mediodía, en señal de que ningún candidato alcanzó la mayoría de dos tercios (89 votos) para convertirse en el próximo líder de la Iglesia católica.

Ante más de 10.000 personas que se habían concentrado en la Plaza San Pedro, esperando el resultado de las votaciones, a las 11:50 de la mañana, hora local, el color del humo confirmó que el cónclave continúa.

En la tarde de este jueves se espera otra fumata hacia las 7:00 p.m. Sin embargo, en caso de que los cardenales se pongan de acuerdo en la siguiente votación, el humo blanco podría salir de la chimenea del tejado de la Capilla Sixtina en torno a las 5:00 p.m.

¿Qué pasó en el primer día del cónclave?

El inicio del cónclave, con una solemne procesión de cardenales y otros miembros del clero hacia la Capilla Sixtina, fue transmitido en pantallas gigantes frente a la Basílica de San Pedro.

Tras reunirse primero en silencio para orar en la Capilla Paulina del Vaticano, los cardenales se dirigieron en una colorida procesión hacia la famosa capilla del siglo XV. La misa marcó el último rito que se celebra en público antes de que el nuevo papa sea presentado al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

Cerca de las 9:00 p.m., más de tres horas después de que comenzase el cónclave, apareció la primera fumata negra. Sin embargo, fue con retraso, pues se esperaba en torno a las 7:30 p.m.

Expectantes ante la posibilidad de presenciar la fumata blanca y la tan ansiada frase "Habemus papam", unas 50.000 personas, entre peregrinos, turistas y romanos curiosos, se habían congregado en la plaza de San Pedro y sus alrededores.