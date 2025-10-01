GENOCIDIO EN GAZA
4 min de lectura
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
Barzaq, que documentaba el genocidio y la devastación en Gaza, fue asesinado en un bombardeo israelí. Desde TRT expresaron su pesar por la pérdida del fotoperiodista, que arriesgaba su vida para mostrar la realidad de la ofensiva.
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
El periodista independiente que colaboraba con TRT, Yahya Barzaq, murió en un ataque aéreo israelí en Gaza. / X/QudsNen / X/QudsNen
1 de octubre de 2025

Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT World, fue asesinado este martes en un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza. Su muerte, además de ser una pérdida dolorosa para su familia, amigos y colegas, representa un nuevo golpe a la libertad de prensa en el enclave. 

Barzaq había producido numerosas imágenes que documentaban la devastación y la violencia que sufren los palestinos en Gaza, y fue uno de los creadores de videos en realidad virtual 360°, un proyecto exclusivo para TRT, que permitía al público experimentar de manera inmersiva la situación en Gaza.

El fotoperiodista se encontraba en un café, subiendo material audiovisual a internet para una asignación que documentaba el impacto de la ofensiva israelí sobre la población civil, cuando un bombardeo alcanzó el lugar. Fue una de las cinco personas que murieron en el ataque.

Medios palestinos indicaron que el bombardeo ocurrió en la calle Environment, en Deir al-Balah, y que también afectó a un taller de carpintería. En paralelo, médicos y testigos informaron que al menos 58 palestinos más, incluyendo una mujer embarazada y un niño, fueron asesinados el martes en varios ataques israelíes en todo el enclave.

Antes de la ofensiva israelí, Barza era ampliamente conocido en Gaza como fotógrafo de recién nacidos y sus redes sociales estaban llenas de retratos de bebés recién nacidos tomados en su estudio privado.

Pero tras el inicio de los ataques de Tel Aviv, en octubre de 2023, su perfil de Instagram se transformó en imágenes crudas marcadas con líneas negras, símbolo del nivel de muerte y destrucción que domina la vida de los palestinos en Gaza. También compartió videos lamentando la muerte de niños en los ataques.

En las últimas semanas, Barzaq relató que tuvo que abandonar la Ciudad de Gaza hacia el sur debido al bombardeo israelí y las amenazas de desplazamiento forzado.

“Mi cuerpo fue desplazado al sur, pero mi corazón sigue en la Ciudad de Gaza”, escribió en lo que sería una de sus últimas publicaciones en Instagram.

RelacionadoTRT Español - “Muero leal a mis principios”: adiós a Anas Al-Sharif, periodista palestino que Israel mató en Gaza

Türkiye condena el ataque

RECOMENDADOS

Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye, llamó a Barzaq "una voz valiente que persiguió la verdad bajo la sombra de la ocupación y la opresión”.

"Su historia, presentada en el documental de TRT World ‘Gaza en mis Fotografías’, mostró su compromiso de contarle al mundo lo que estaba sucediendo. Los ataques contra periodistas nunca silenciarán la verdad. Rogamos por la misericordia de Yahya y extendemos nuestras condolencias a su familia, colegas y seres queridos", señaló Duran.

Por su parte, Zahid Sobaci, director General de TRT, condenó enérgicamente el ataque, afirmando que el asesinato de Barzaq era otro recordatorio de los peligros que enfrentan los periodistas en Gaza.

"Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de nuestro colega Yahya Barzaq, quien estaba reportando bajo condiciones extremadamente difíciles. Israel no podrá ocultar sus crímenes contra la humanidad atacando a periodistas, y la rendición de cuentas llegará tarde o temprano", indicó.

Israel asesinó a más de 250 periodistas en Gaza

Barzaq es uno de al menos 250 periodistas y trabajadores de medios asesinados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, lo que convierte esta ofensiva en una de las más mortíferas para la prensa en la historia moderna, según monitores palestinos e internacionales. Su muerte subraya la continua persecución de periodistas en medio del intensificado bombardeo israelí de áreas civiles e infraestructura, dejando en evidencia el riesgo extremo que enfrentan quienes documentan la tragedia en Gaza.

La comunidad internacional ha insistido en la necesidad de proteger a los periodistas, pero la violencia continúa escalando, llevando consigo un costo humano devastador. La historia de Barzaq, que pasó de retratar la inocencia de los recién nacidos a capturar la crudeza de la ofensiva, refleja el alto riesgo que implica informar en medio del conflicto, donde cubrir la realidad puede significar la muerte.

RelacionadoTRT Español - Nombrar el genocidio: el periodismo valiente de Plestia Alaqad y Rahma Zein sobre Gaza

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato