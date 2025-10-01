Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT World, fue asesinado este martes en un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza. Su muerte, además de ser una pérdida dolorosa para su familia, amigos y colegas, representa un nuevo golpe a la libertad de prensa en el enclave.

Barzaq había producido numerosas imágenes que documentaban la devastación y la violencia que sufren los palestinos en Gaza, y fue uno de los creadores de videos en realidad virtual 360°, un proyecto exclusivo para TRT, que permitía al público experimentar de manera inmersiva la situación en Gaza.

El fotoperiodista se encontraba en un café, subiendo material audiovisual a internet para una asignación que documentaba el impacto de la ofensiva israelí sobre la población civil, cuando un bombardeo alcanzó el lugar. Fue una de las cinco personas que murieron en el ataque.

Medios palestinos indicaron que el bombardeo ocurrió en la calle Environment, en Deir al-Balah, y que también afectó a un taller de carpintería. En paralelo, médicos y testigos informaron que al menos 58 palestinos más, incluyendo una mujer embarazada y un niño, fueron asesinados el martes en varios ataques israelíes en todo el enclave.

Antes de la ofensiva israelí, Barza era ampliamente conocido en Gaza como fotógrafo de recién nacidos y sus redes sociales estaban llenas de retratos de bebés recién nacidos tomados en su estudio privado.

Pero tras el inicio de los ataques de Tel Aviv, en octubre de 2023, su perfil de Instagram se transformó en imágenes crudas marcadas con líneas negras, símbolo del nivel de muerte y destrucción que domina la vida de los palestinos en Gaza. También compartió videos lamentando la muerte de niños en los ataques.

En las últimas semanas, Barzaq relató que tuvo que abandonar la Ciudad de Gaza hacia el sur debido al bombardeo israelí y las amenazas de desplazamiento forzado.

“Mi cuerpo fue desplazado al sur, pero mi corazón sigue en la Ciudad de Gaza”, escribió en lo que sería una de sus últimas publicaciones en Instagram.

