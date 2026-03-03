En medio del fuego cruzado en Oriente Medio y los continuos ataques de Estados Unidos e Israel, los mercados mundiales de energía se sacudieron este lunes tras el anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, la salida angosta del Golfo por donde circula cerca del 20% del petróleo global. Teherán advirtió que atacará cualquier barco que intente cruzar la vía, en represalia por los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, que han dejado 787 muertos desde el sábado, según informó la Media Luna Roja.
“El estrecho (de Ormuz) está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y de la marina regular prenderán fuego a esos barcos”, afirmó Ebrahim Jabari, asesor principal del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), en declaraciones difundidas por medios estatales. También advirtió que los oleoductos podrían ser atacados y dijo que Teherán no permitiría que “ni una sola gota de petróleo” saliera de la región.
Si la medida se aplica plenamente, el comercio marítimo quedaría casi paralizado en uno de los puntos más sensibles del planeta. Los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán hacia distintos destinos internacionales. Aunque Irán y Omán tienen aguas territoriales en la zona, el paso es considerado una vía marítima internacional, abierta a la navegación de todos los países, de ahí la importancia de la acción de Teherán.
Justamente, esta es la advertencia más explícita de Irán desde que el sábado anunció que cerraría la ruta. Tras ese anuncio, el tráfico de petroleros se redujo de forma marcada, según informó la empresa de datos y análisis Kpler en la red X, luego de detectarse interferencias en los sistemas de navegación satelital.
Por su parte, el UK Maritime Trade Operations Centre reportó ataques contra varias embarcaciones a ambos lados del estrecho, y alertó sobre un aumento de la interferencia electrónica en los sistemas utilizados para localizar barcos en la zona.
Los mercados energéticos de todo el mundo sintieron de inmediato el impacto de esta decisión, con fuertes subidas de precios. El crudo Brent superó los 79 dólares por barril el lunes, su nivel más alto desde enero de 2025.
Ataques de EE.UU. e Israel matan a 787 personas en Irán
Mientras, los ataques de Israel y Estados Unidos no se han detenido en Irán. La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos desde que comenzaron los bombardeos el pasado sábado.
El ejército israelí anunció el martes por la mañana que estaba llevando a cabo “ataques simultáneos” en Teherán y Beirut. Durante la madrugada, su ejército lanzó una nueva ola de bombardeos contra la capital iraní, según un comunicado oficial.
Los ataques aéreos israelíes impactaron en varios puntos del centro de Teherán, incluido el sitio del antiguo edificio del parlamento, informó un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu. Periodistas de la agencia AFP escucharon potentes explosiones en distintos barrios de la ciudad.
El ejército de Israel afirmó que había "atacado y desmantelado" la sede de la cadena estatal de radio y televisión de Irán, la Corporación de Radiodifusión de iraní. La IRIB escribió en Telegram que seguiría emitiendo.
Israel envía tropas al Líbano
En paralelo, Tel Aviv continuó este martes con sus ataques en Líbano, donde abrió un nuevo frente en la noche del domingo tras bombardear los suburbios de la capital, Beirut, y del sur del país. La escalada se produjo tras el lanzamiento de cohetes del grupo libanés Hezbollah contra Israel, en represalia por los ataques a Teherán. Desde entonces, los ataques de Israel han matado a 52 personas e hirieron al menos a 154.
Este martes, las fuerzas israelíes anunciaron el lanzamiento de una incursión terrestre en el sur del Líbano, con el objetivo de establecer una "zona de seguridad", señalando que sus tropas están posicionadas en "puntos estratégicos". En esa misma línea, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, indicó que ordenó al ejército ocupar más posiciones estratégicas en Líbano.
“El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel a avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales en Líbano para prevenir ataques contra las comunidades fronterizas israelíes”, dijo Katz en un comunicado.
La Agencia Nacional de Noticias de Líbano señaló que el ejército libanés está evacuando “posiciones avanzadas” a lo largo de la frontera con Israel ante la posible incursión israelí.
Poco antes, Israel atacó la sede de Al-Manar TV en Beirut, ubicada en el distrito sur de Dahiyeh. La cadena indicó que su edificio en el barrio Haret Hreik fue alcanzado por un bombardeo israelí. Se escucharon explosiones fuertes en toda la zona.
Asimismo, el ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación en decenas de localidades de Líbano, incluyendo advertencias a residentes de dos barrios del sur de Beirut para alejarse de varios edificios ante la inminencia de acción militar.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), al menos 30.000 personas desplazadas han buscado refugio en albergues en Líbano desde que comenzaron los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah el lunes. “Muchos más durmieron en sus autos al costado de las carreteras o quedaron atrapados en embotellamientos”, indicó el portavoz Babar Baloch.
Por su parte, Hezbollah anunció este martes que atacó tres bases israelíes en respuesta a los bombardeos en Líbano. “En respuesta a la agresión criminal israelí contra decenas de ciudades y pueblos libaneses”, los combatientes del grupo lanzaron drones contra la base aérea de Ramat David y la base de Meron, en el norte de Israel, según varios comunicados del grupo respaldado por Irán.
Hezbollah aseguró que sus ataques con cohetes y drones contra Israel son parte de un “acto defensivo” tras más de un año de ataques israelíes, pese al alto al fuego vigente. “Durante quince meses, la agresión israelí contra Líbano ha continuado mediante asesinatos, destrucción, demolición y todo tipo de actos criminales”, indicó el grupo. El comunicado agregó que “la respuesta contra un cuartel militar en el ente usurpador es un acto defensivo y un derecho legítimo”.