En medio del fuego cruzado en Oriente Medio y los continuos ataques de Estados Unidos e Israel, los mercados mundiales de energía se sacudieron este lunes tras el anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, la salida angosta del Golfo por donde circula cerca del 20% del petróleo global. Teherán advirtió que atacará cualquier barco que intente cruzar la vía, en represalia por los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, que han dejado 787 muertos desde el sábado, según informó la Media Luna Roja.

“El estrecho (de Ormuz) está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y de la marina regular prenderán fuego a esos barcos”, afirmó Ebrahim Jabari, asesor principal del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), en declaraciones difundidas por medios estatales. También advirtió que los oleoductos podrían ser atacados y dijo que Teherán no permitiría que “ni una sola gota de petróleo” saliera de la región.

Si la medida se aplica plenamente, el comercio marítimo quedaría casi paralizado en uno de los puntos más sensibles del planeta. Los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán hacia distintos destinos internacionales. Aunque Irán y Omán tienen aguas territoriales en la zona, el paso es considerado una vía marítima internacional, abierta a la navegación de todos los países, de ahí la importancia de la acción de Teherán.

Justamente, esta es la advertencia más explícita de Irán desde que el sábado anunció que cerraría la ruta. Tras ese anuncio, el tráfico de petroleros se redujo de forma marcada, según informó la empresa de datos y análisis Kpler en la red X, luego de detectarse interferencias en los sistemas de navegación satelital.

Por su parte, el UK Maritime Trade Operations Centre reportó ataques contra varias embarcaciones a ambos lados del estrecho, y alertó sobre un aumento de la interferencia electrónica en los sistemas utilizados para localizar barcos en la zona.

Los mercados energéticos de todo el mundo sintieron de inmediato el impacto de esta decisión, con fuertes subidas de precios. El crudo Brent superó los 79 dólares por barril el lunes, su nivel más alto desde enero de 2025.

Ataques de EE.UU. e Israel matan a 787 personas en Irán

Mientras, los ataques de Israel y Estados Unidos no se han detenido en Irán. La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos desde que comenzaron los bombardeos el pasado sábado.

El ejército israelí anunció el martes por la mañana que estaba llevando a cabo “ataques simultáneos” en Teherán y Beirut. Durante la madrugada, su ejército lanzó una nueva ola de bombardeos contra la capital iraní, según un comunicado oficial.

Los ataques aéreos israelíes impactaron en varios puntos del centro de Teherán, incluido el sitio del antiguo edificio del parlamento, informó un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu. Periodistas de la agencia AFP escucharon potentes explosiones en distintos barrios de la ciudad.