En una nueva violación de la soberanía siria, Israel ha lanzado ataques aéreos sobre la región de Sahnaya, en las afueras de Damasco, según informó la agencia oficial siria SANA. Este bombardeo se inserta en la continua política de agresiones israelíes sobre Siria, justificadas esta vez bajo el pretexto de proteger a la comunidad drusa, una minoría religiosa presente en el país.

El gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, aseguró que la operación tenía como objetivo “prevenir daños” a los drusos, enviando un “mensaje serio” al gobierno sirio para que tomara medidas más firmes contra los ataques hacia esta comunidad. Además, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, instruyó a las fuerzas armadas a “prepararse para atacar objetivos del poder sirio si persiste la violencia contra los drusos”. Sin embargo, esta justificación parece ser un pretexto para una intervención que, lejos de contribuir a la paz, solo agrava la situación en la región. Israel ha recurrido en varias ocasiones a la protección de grupos minoritarios como excusa para atacar objetivos dentro de Siria.

La creciente violencia interna en Siria

Este nuevo ataque israelí se produce en medio de una creciente violencia interna en Siria, particularmente entre los drusos y los grupos aliados al gobierno de transición. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), al menos 73 personas murieron en dos días de enfrentamientos violentos, el martes y miércoles, en las periferias de Damasco y en la provincia meridional de Suweida, bastión de la comunidad drusa. En respuesta a los enfrentamientos, el gobierno de transición sirio ha prometido investigar a los responsables y ha condenado la violencia.

Las tensiones sectarias en Siria han generado el rechazo de diversos actores políticos y religiosos del país. En este contexto, el Gran Muftí de Siria, Osama Al-Rifai, máxima autoridad religiosa musulmana en el país, lanzó una advertencia el miércoles sobre el riesgo de una escalada de violencia sectaria tras los recientes enfrentamientos entre combatientes drusos y grupos vinculados al gobierno de transición. En un mensaje difundido a través de su página oficial de Facebook, Al-Rifai dijo: “Hermanos sirios, cuidado con estas luchas, porque conocemos su principio, pero nadie sabe cómo terminará. Si los enfrentamientos se extienden en nuestro país, todos nosotros —todas las razas, todas las religiones, todos los grupos— perderemos”.

El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, también condenó los choques violentos, expresando su preocupación por la nueva ola de violencia. En un breve comunicado, Pedersen destacó que “estos ataques deben detenerse”, alertando sobre el riesgo de que la frágil situación en el país se desestabilice aún más.