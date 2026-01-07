Apenas tres días después del operativo que Estados Unidos lanzó contra Venezuela, el Departamento de Justicia ha dado, de forma muy discreta, un paso atrás en una de sus afirmaciones más controvertidas contra el presidente Nicolás Maduro al suavizar la idea de que este encabezaba un cartel de drogas formal conocido como el “Cartel de los Soles”.

En una acusación revisada y hecha pública el 3 de enero, mientras fuerzas estadounidenses atacaban Caracas y capturaban a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, los fiscales abandonaron el lenguaje que describía al Cartel de los Soles como una organización criminal.

En su lugar, lo redefinieron como un sistema de patronazgo y una cultura de corrupción vinculada al dinero del narcotráfico dentro de la élite militar y política de Venezuela, según el escrito presentado contra Maduro.

Este giro supone un cambio significativo respecto a la postura anterior del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es que en 2020, fiscales estadounidenses acusaron a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, presentándolo como una poderosa organización de narcotráfico, aunque nunca aportaron pruebas que respalden esa acusación.

Luego, en julio de 2025 ese lenguaje fue retomado por el Departamento del Tesoro al designar al Cartel de los Soles como organización terrorista, y nuevamente en noviembre, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó una designación similar.

“No es un grupo”

Según la acusación, el término “Cartel de los Soles” se refiere a funcionarios en la cúspide de este sistema, un nombre derivado de las insignias con soles que llevan los oficiales de alto rango de las fuerzas armadas venezolanas.

Pero expertos en crimen en América Latina han sostenido durante años que el “Cartel de los Soles” no es el nombre de un cartel real. Se trata, más bien, de una expresión coloquial venezolana, que data de la década de 1990, utilizada por medios de comunicación para describir a funcionarios acusados de corrupción a partir de ganancias por traficar drogas.