Apenas tres días después del operativo que Estados Unidos lanzó contra Venezuela, el Departamento de Justicia ha dado, de forma muy discreta, un paso atrás en una de sus afirmaciones más controvertidas contra el presidente Nicolás Maduro al suavizar la idea de que este encabezaba un cartel de drogas formal conocido como el “Cartel de los Soles”.
En una acusación revisada y hecha pública el 3 de enero, mientras fuerzas estadounidenses atacaban Caracas y capturaban a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, los fiscales abandonaron el lenguaje que describía al Cartel de los Soles como una organización criminal.
En su lugar, lo redefinieron como un sistema de patronazgo y una cultura de corrupción vinculada al dinero del narcotráfico dentro de la élite militar y política de Venezuela, según el escrito presentado contra Maduro.
Este giro supone un cambio significativo respecto a la postura anterior del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es que en 2020, fiscales estadounidenses acusaron a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, presentándolo como una poderosa organización de narcotráfico, aunque nunca aportaron pruebas que respalden esa acusación.
Luego, en julio de 2025 ese lenguaje fue retomado por el Departamento del Tesoro al designar al Cartel de los Soles como organización terrorista, y nuevamente en noviembre, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó una designación similar.
“No es un grupo”
Según la acusación, el término “Cartel de los Soles” se refiere a funcionarios en la cúspide de este sistema, un nombre derivado de las insignias con soles que llevan los oficiales de alto rango de las fuerzas armadas venezolanas.
Pero expertos en crimen en América Latina han sostenido durante años que el “Cartel de los Soles” no es el nombre de un cartel real. Se trata, más bien, de una expresión coloquial venezolana, que data de la década de 1990, utilizada por medios de comunicación para describir a funcionarios acusados de corrupción a partir de ganancias por traficar drogas.
“La idea de que el Cartel de los Soles es una organización terrorista unificada es en gran medida una construcción occidental. Ha circulado no porque refleje una realidad empírica, sino porque ofrece utilidad geopolítica: crea una justificación lista para la intervención”, indicó Jenaro Abraham, politólogo y profesor de política latinoamericana en la Universidad de Gonzaga, a TRT World.
Y la acusación de Estados Unidos parece hacer también esta concesión.
Mientras que el escrito original mencionaba al Cartel de los Soles más de 30 veces y señalaba a Maduro como su líder, la nueva versión solo alude al término en dos ocasiones. Además, añade que los acusados habrían convertido a Venezuela en un narcoestado, utilizando el poder del gobierno para proteger y facilitar envíos masivos de cocaína con destino a Estados Unidos.
“Presuntamente colaboraron con organizaciones terroristas extranjeras designadas, entre ellas las FARC (y sus sucesores), el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas/CDN y el Tren de Aragua, brindando protección y apoyo a cambio de beneficios”, señala la acusación.
También afirma que Maduro, al igual que su predecesor, el expresidente Hugo Chávez, participó y protegió un sistema de patronazgo. La narrativa de Washington creció durante meses, pese a que Caracas negó esas acusaciones una y otra vez, destacando además que Washington no aportaba ningún tipo de pruebas.
Entonces, ¿de qué se le acusa ahora a Maduro? En la acusación se imputan cuatro cargos: conspiración para cometer “narcoterrorismo”, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Maduro se ha declarado inocente de todos los cargos.
Con todo, el “Cartel de los Soles” ya no figura como cargo oficial en la acusación, pese a haber sido la justificación más utilizada por Estados Unidos para sus operaciones en Venezuela: un giro en la estrategia legal estadounidense, que ahora deja de apoyarse en uno de los elementos más mediáticos de su política contra Maduro.