El Parlamento de Türkiye pide suspender la membresía de Israel en la ONU por la ofensiva en Gaza
La moción aprobada por el Parlamento de Türkiye acusa a Israel de cometer genocidio contra el pueblo palestino y pide suspender su membresía en la ONU y en otros organismos internacionales.
La moción también instó a todos los parlamentos del mundo a romper los lazos militares y comerciales con Israel. / AA
29 de agosto de 2025

El Parlamento de Türkiye aprobó una moción con un fuerte tono de condena contra la expansión de la ocupación israelí en Gaza y acusó a Tel Aviv de cometer genocidio contra el pueblo palestino. La resolución fue adoptada este viernes en una sesión extraordinaria dedicada a la situación en el enclave.

En su declaración, el Parlamento señaló: “Pedimos que se suspenda la membresía de Israel en la ONU y en otros organismos internacionales hasta que este detenga sus políticas genocidas”.

La moción también instó a todos los parlamentos del mundo a cortar lazos militares y comerciales con Israel, y también a tomar medidas para levantar el embargo impuesto a Palestina.

Ante el Parlamento, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, presentó un informe sobre la crisis humanitaria en Gaza.

En su intervención, Fidan acusó a Israel de cometer crímenes que calificó como “uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad”. “Desde hace dos años, Israel comete el crimen de genocidio en Gaza, ignorando valores humanos básicos ante los ojos del mundo”, señaló el ministro.

RelacionadoTRT Global - “Netanyahu intenta encubrir el genocidio de Israel en Gaza”, afirma el ministro turco Fidan

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta un caso por genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva contra el enclave.

Israel ha matado a más de 63.000 personas en Gaza desde octubre de 2023. La ofensiva no solo ha dejado un territorio devastado, también ha empujado al enclave hacia una hambruna sin precedentes.

FUENTE:TRT Español y agencias
