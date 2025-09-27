Cientos de miles de personas permanecen en Ciudad de Gaza en medio de una amplia inseguridad y dependientes de asistencia humanitaria. Mientras tanto, las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques en las últimas 24 horas, en un promedio de “un bombardeo cada ocho o nueve minutos”, como advirtió el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Dujarric advirtió sobre las consecuencias devastadoras para los civiles en Gaza, señalando que los equipos de la ONU que monitorean los movimientos de población “contaron unas 16.500 personas desplazadas del norte de Gaza hacia el sur” solamente el jueves.

Agregó que los trabajadores humanitarios permanecen desplegados a lo largo de las rutas de desplazamiento para brindar primeros auxilios psicosociales, derivar a las personas a servicios especializados cuando es necesario y educar a los recién llegados sobre los riesgos de los artefactos sin explotar.

A pesar de estos esfuerzos, dijo el portavoz, cientos de miles de personas siguen en Ciudad de Gaza en medio de una amplia inseguridad y dependen en gran medida de la asistencia humanitaria, con muchos servicios esenciales obligados a cerrar o reubicarse.

Sobre el bloqueo israelí al acceso humanitario, Dujarric informó que el jueves, “de 15 movimientos que intentamos coordinar con las autoridades israelíes para apoyar a personas en diferentes partes de Gaza, solo siete fueron plenamente facilitados”.

Subrayó que OCHA ha instado a Israel a “facilitar plenamente las operaciones humanitarias, incluido el movimiento sin trabas de la ayuda dentro y a través de Gaza”.





Relacionado TRT Español - Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”

Médicos Sin Fronteras suspende su actividad en Ciudad de Gaza por los ataques israelíes





Tal es la brutalidad de los ataques israelíes que la organización médica Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que se ha visto obligada a suspender su labor en Ciudad de Gaza.

“Nos hemos quedado sin otra opción que detener nuestras actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes”, declaró Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza.

“Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes, con las personas más vulnerables —recién nacidos en cuidados neonatales, pacientes con heridas graves y enfermedades que ponen en riesgo su vida— sin posibilidad de trasladarse y en grave peligro”.



