ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
"Israel escribe genocidio de Gaza con tinta occidental" : relatora de ONU
La relatora especial de la ONU condenó el incendio del último gran centro sanitario en el norte de Gaza sitiada y la evacuación forzosa de pacientes y personal.
00:00
"Israel escribe genocidio de Gaza con tinta occidental" : relatora de ONU
Los primeros informes indicaron que algunos departamentos clave resultaron gravemente quemados y destruidos durante el ataque. / AA
29 de diciembre de 2024

Israel escribe una de las páginas más oscuras en la historia de los genocidios con tinta "Made in the West", afirmó Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Con esta contundente declaración publicada este sábado en X, Albanese condenó el desplazamiento forzoso de pacientes y personal del Hospital Kamal Adwan, en la asediada Gaza.

El ataque israelí al hospital, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejó fuera de servicio "la última gran instalación sanitaria" del norte de Gaza. "Este horror debe detenerse", instó el organismo, que alertó sobre el impacto devastador de las hostilidades en el ya colapsado sistema de salud gazatí.

Informes preliminares señalaron que varios departamentos clave del Hospital Kamal Adwan resultaron gravemente dañados o completamente destruidos. En medio de esta crisis, unos 60 trabajadores sanitarios y 25 pacientes en estado crítico, incluidos aquellos que dependían de ventilación asistida, permanecen atrapados en el recinto. Pacientes con condiciones moderadas o graves fueron trasladados al Hospital Indonesio, que, según la ONU, ya estaba inoperativo debido a bombardeos previos.

RECOMENDADOS

"La OMS está profundamente preocupada por su seguridad", expresó el organismo, subrayando el peligro al que están expuestos tanto pacientes como trabajadores de la salud. Además, denunció las crecientes restricciones de acceso impuestas por Israel y los ataques repetidos en las inmediaciones del hospital desde octubre. "Estas hostilidades están deshaciendo todos nuestros esfuerzos para mantener las operaciones mínimas del hospital", lamentó.

Una fuente del hospital reveló que el ejército israelí amenazó con arrestar al director del centro, Hussam Abu Safiya, si no evacuaba completamente las instalaciones. La misma fuente confirmó que varios pacientes en cuidados intensivos fallecieron tras el corte del suministro de oxígeno por parte de las fuerzas israelíes.

FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato