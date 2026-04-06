Bajo la atenta mirada de un mundo en vilo, países mediadores despliegan todos sus esfuerzos para asegurar un acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán, antes del inminente plazo impuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien amenazó con destruir puentes y plantas eléctricas de Irán si el martes a las 8:00 p.m., hora del este, el estrecho de Ormuz permanece cerrado.

Tal escenario no solo resulta crítico para Irán, sino que además pone en riesgo a toda la región. Justamente, Teherán ha advertido con lanzar ataques de represalia aún más severos contra las centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de Estados del Golfo Pérsico que alberguen activos militares y financieros de EE.UU.

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Si bien Trump ha emitido varias amenazas similares contra Irán desde que lanzó su guerra junto a Israel, la más reciente, publicada este domingo, representa el desafío más serio.

A través de su red Truth Social, el mandatario utilizó un lenguaje soez, en el que arremetió contra los líderes iraníes y les dijo que vivirían en un infierno si no abrían el estrecho de Ormuz. Al punto de añadir que “el martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno”.

Ahora, países de la región, como Türkiye, Pakistán y Egipto, intentan mediar para lograr un alto el fuego.

Este es un recuento de lo que sabemos sobre la propuesta.

Alto el fuego limitado

Pakistán ha propuesto un marco de dos fases para poner fin al conflicto, el cual fue compartido con Teherán y Washington este domingo, con la expectativa de que entre en vigor este lunes.

El plan comienza con un alto el fuego inmediato para reabrir el estrecho de Ormuz, seguido de 15 a 20 días de negociaciones para alcanzar un “acuerdo integral de Islamabad”.

Según un informe de la agencia de noticias Reuters este lunes, "todos los elementos deben acordarse hoy mismo" mediante un memorándum de entendimiento electrónico facilitado por Pakistán, el único canal de comunicación entre las partes.

Por su parte, Axios reportó el domingo que Estados Unidos, Irán y mediadores regionales estaban discutiendo un posible alto el fuego de 45 días, como parte de un acuerdo en dos fases que podría conducir al fin definitivo de la guerra, citando fuentes estadounidenses, israelíes y regionales.

Sin embargo, un alto funcionario iraní declaró a Reuters el lunes que Teherán no reabrirá el estrecho a cambio de un "alto el fuego temporal".

El funcionario confirmó que Irán había recibido la propuesta de Pakistán para un cese de hostilidades inmediato y la estaba revisando, añadiendo que Teherán no acepta presiones para ceñirse a plazos y tomar una decisión.

Se espera que el acuerdo más amplio incluya el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos congelados. Los Emiratos Árabes Unidos, el pequeño país del Golfo Pérsico rico en petróleo, que ha sido golpeado durante la guerra de cinco semanas por misiles y drones iraníes, han recalcado que el uso irrestricto del estrecho debe formar parte de cualquier acuerdo.

Esfuerzos de negociación

Irán ha respondido con sus posiciones y demandas a las recientes propuestas de alto el fuego transmitidas a través de intermediarios, según declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei.

El funcionario subrayó que las negociaciones no pueden coexistir con “ultimátums ni amenazas de crímenes de guerra”, y declaró que las exigencias de Teherán, basadas en sus intereses nacionales, ya se han comunicado por vías extraoficiales.