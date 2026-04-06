Bajo la atenta mirada de un mundo en vilo, países mediadores despliegan todos sus esfuerzos para asegurar un acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán, antes del inminente plazo impuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien amenazó con destruir puentes y plantas eléctricas de Irán si el martes a las 8:00 p.m., hora del este, el estrecho de Ormuz permanece cerrado.
Tal escenario no solo resulta crítico para Irán, sino que además pone en riesgo a toda la región. Justamente, Teherán ha advertido con lanzar ataques de represalia aún más severos contra las centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de Estados del Golfo Pérsico que alberguen activos militares y financieros de EE.UU.
Si bien Trump ha emitido varias amenazas similares contra Irán desde que lanzó su guerra junto a Israel, la más reciente, publicada este domingo, representa el desafío más serio.
A través de su red Truth Social, el mandatario utilizó un lenguaje soez, en el que arremetió contra los líderes iraníes y les dijo que vivirían en un infierno si no abrían el estrecho de Ormuz. Al punto de añadir que “el martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno”.
Ahora, países de la región, como Türkiye, Pakistán y Egipto, intentan mediar para lograr un alto el fuego.
Este es un recuento de lo que sabemos sobre la propuesta.
Alto el fuego limitado
Pakistán ha propuesto un marco de dos fases para poner fin al conflicto, el cual fue compartido con Teherán y Washington este domingo, con la expectativa de que entre en vigor este lunes.
El plan comienza con un alto el fuego inmediato para reabrir el estrecho de Ormuz, seguido de 15 a 20 días de negociaciones para alcanzar un “acuerdo integral de Islamabad”.
Según un informe de la agencia de noticias Reuters este lunes, "todos los elementos deben acordarse hoy mismo" mediante un memorándum de entendimiento electrónico facilitado por Pakistán, el único canal de comunicación entre las partes.
Por su parte, Axios reportó el domingo que Estados Unidos, Irán y mediadores regionales estaban discutiendo un posible alto el fuego de 45 días, como parte de un acuerdo en dos fases que podría conducir al fin definitivo de la guerra, citando fuentes estadounidenses, israelíes y regionales.
Sin embargo, un alto funcionario iraní declaró a Reuters el lunes que Teherán no reabrirá el estrecho a cambio de un "alto el fuego temporal".
El funcionario confirmó que Irán había recibido la propuesta de Pakistán para un cese de hostilidades inmediato y la estaba revisando, añadiendo que Teherán no acepta presiones para ceñirse a plazos y tomar una decisión.
Se espera que el acuerdo más amplio incluya el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos congelados. Los Emiratos Árabes Unidos, el pequeño país del Golfo Pérsico rico en petróleo, que ha sido golpeado durante la guerra de cinco semanas por misiles y drones iraníes, han recalcado que el uso irrestricto del estrecho debe formar parte de cualquier acuerdo.
Esfuerzos de negociación
Irán ha respondido con sus posiciones y demandas a las recientes propuestas de alto el fuego transmitidas a través de intermediarios, según declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei.
El funcionario subrayó que las negociaciones no pueden coexistir con “ultimátums ni amenazas de crímenes de guerra”, y declaró que las exigencias de Teherán, basadas en sus intereses nacionales, ya se han comunicado por vías extraoficiales.
Baghaei afirmó que Irán ha preparado sus propias respuestas formales y que revelará los detalles en el momento oportuno.
Funcionarios iraníes han insistido anteriormente en un alto el fuego permanente con garantías contra futuros ataques de Estados Unidos o Israel.
El asunto nuclear
Israel, el archienemigo de Irán, por su parte, ha presionado a Estados Unidos para que incluya en el acuerdo el programa nuclear y los misiles balísticos de Teherán. Tel Aviv también afirmó que no cesará sus ataques contra el Líbano incluso si se logra un acuerdo de paz con Irán.
A pesar de la guerra en Oriente Medio, Trump ha declarado en repetidas ocasiones que se estaban llevando a cabo negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.
Washington propuso a Teherán, a través de Pakistán, un plan de 15 puntos que incluye la exigencia de que Irán ponga fin al enriquecimiento nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones.
Teherán rechazó inicialmente los términos y negó las conversaciones directas, intercambiando mensajes a través de intermediarios. Sin embargo, posteriormente aceptó dialogar con los estadounidenses.
Pakistán se ha consolidado como uno de los principales mediadores, transmitiendo propuestas entre Washington y Teherán, ofreciéndose a albergar conversaciones de paz en Islamabad y coordinando con socios regionales.
Türkiye también ha servido activamente como puente para los mensajes entre Irán y Estados Unidos, y ha participado en reuniones diplomáticas multilaterales junto con Pakistán, Egipto y Arabia Saudí para impulsar un alto el fuego y evitar un mayor impacto regional.
El destino del estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este domingo que está ultimando los preparativos para imponer nuevas normas en el estrecho de Ormuz.
A través de un comunicado publicado en X, la fuerza naval de la guardia afirmó que se encuentra implementando el plan declarado por Teherán para un "nuevo orden en el Golfo Pérsico" en esta vía marítima estratégica.
Y advirtió que las condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz "nunca volverán a ser las mismas", especialmente para Estados Unidos e Israel.
Este punto estratégico vital ha estado prácticamente cerrado al tráfico internacional desde el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.
Desde que comenzó el conflicto, Irán solo ha permitido un mínimo de movimientos de buques a través del paso vital, lo que ha afectado aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.
La agencia estatal de noticias de Omán informó que funcionarios iraníes y omaníes mantuvieron conversaciones el domingo con el objetivo de facilitar el tránsito por el estrecho, que aún permanece prácticamente cerrado.
Los legisladores iraníes propusieron recientemente la imposición de peajes e impuestos a todos los buques que transiten por el estrecho de Ormuz bajo el nuevo régimen de seguridad.