La jueza federal Denise Casper, del Distrito de Massachusetts, le ordenó este lunes al Gobierno de Estados Unidos restaurarle a la estudiante turca de doctorado Rumeysa Ozturk su registro en el Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés), al considerar que las autoridades probablemente actuaron ilegalmente cuando cancelaron su estatus.

El SEVIS es una base de datos federal administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que se utiliza para rastrear a estudiantes internacionales. Cancelar el registro a un estudiante impide que este pueda trabajar y pone en riesgo su presencia legal en el país.

Además, la jueza emitió una medida cautelar preliminar, concluyendo que Ozturk "probablemente tendrá éxito" en su reclamo de que la acción de ICE en su contra fue "arbitraria y caprichosa". Por eso, la orden de Casper dictamina que el registro en el SEVIS se debe restablecer de manera retroactiva al 25 de marzo, cuando agentes encubiertos del ICE detuvieron a Ozturk en Somerville, Massachusetts.

“Que nadie más sufra estas injusticias”