ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Israel ordena evacuar Jan Yunis: más de 180.000 palestinos desplazados
Más de 180.000 gazatíes fueron desplazados esta semana de Jan Yunis. El número va en aumento tras una órden de evacuación del ejército israelí dirigida a los civiles del sur de la ciudad.
Israel ordena evacuar Jan Yunis: más de 180.000 palestinos desplazados
Palestinos desplazados caminan por una calle devastada en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 18 de mayo de 2024. / Foto: AFP. / AFP
Por Redacción

Más de 180.000 personas fueron desplazadas esta semana alrededor de Jan Yunis, ciudad en el sur de Gaza, debido a un incremento de los enfrentamientos, según informó la ONU. Se espera que el número continúe en aumento, ya que el ejército israelí dictó órdenes de evacuación a los civiles de esa ciudad a primera hora de este sábado.

Los gazatíes deben abandonar el sur de Jan Yunis y desplazarse hacia la zona de Al Mawasi, cerca de la costa, según el ejército. El perímetro de esta localidad es cada vez más reducido y ya se encontraba abarrotado de gazatíes que viven en terribles condiciones, en tiendas de campaña, sin agua y sin luz.

El sábado por la madrugada, las órdenes de evacuar llegaron a los civiles a través de mensajes, llamadas telefónicas, transmisiones de medios en árabe y folletos. Poco después comenzaron los primeros ataques de artillería, según reportó EFE.

RelacionadoONU añade al ejército israelí en lista negra por violaciones contra niños

Más de 130 gazatíes murieron a causa de los ataques israelíes en Jan Yunis esta semana y más de 400 resultaron heridos.

Mientras tanto, los ataques israelíes continúan a lo largo y ancho de Gaza. Este sábado, helicópteros atacaron una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave asediado, que dejó varios heridos, de acuerdo con la agencia de noticias local Wafa.

RECOMENDADOS

La brutal ofensiva en Gaza ha matado al menos a 39.175 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según datos del Ministerio de Salud local.

Ataques mataron a 560 palestinos refugiados tras bandera de la ONU

La comisionada general adjunta de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Antonia Marie De Meo, advirtió este viernes que más de 560 palestinos desplazados han muerto mientras se refugiaban bajo la bandera de la ONU en la Franja de Gaza.

Precisó que sólo en las dos últimas semanas fueron atacadas ocho escuelas de la UNRWA, todas ellas refugios para desplazados.

“Nuestra sede y nuestras oficinas en Gaza han quedado destruidas hasta el punto de no poder reconocerlas. Más de 560 desplazados, entre ellos muchas mujeres y niños, han muerto mientras se refugiaban bajo la bandera de la ONU”, agregó De Meo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El secretario general de la OTAN agradece a Erdogan la organización de la cumbre en Ankara
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco