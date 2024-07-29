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Palestinos en cárceles israelíes prefieren morir antes que brutal maltrato
La Comisión de Asuntos de Detenidos de Palestina informó que siete prisioneros en cárceles israelíes intentaron suicidarse ante las difíciles condiciones de detención y la brutalidad de carceleros.
Palestinos en cárceles israelíes prefieren morir antes que brutal maltrato
Las fuerzas israelíes detuvieron a seis palestinos más, incluidos dos niños, en redadas militares en la ocupada Cisjordania. / Foto: AP. / AP
Por Redacción

Siete detenidos palestinos intentaron suicidarse en la prisión militar israelí de Ofer, en la Cisjordania ocupada, ante la “brutalidad de los carceleros”, informaron autoridades palestinas.

“Los prisioneros son sometidos a golpizas durante el arresto y la detención”, indicó la Comisión de Asuntos de los Detenidos de Palestina en un comunicado.

“Si un prisionero se retrasa en el conteo o si se despierta tarde, a las 4 am, es golpeado y agredido”, añadió.

La comisión señaló que los siete detenidos intentaron suicidarse debido a las difíciles condiciones de detención y a la violencia de los carceleros.

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“Hambre y negligencia médica”

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Como los prisioneros “son sometidos a inanición y a negligencia médica han llegado a preferir la muerte y el martirio antes que esta vida miserable”, añadieron.

Israel no emitió comentarios de inmediato tras la publicación del informe.

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Mientras tanto, este domingo, las fuerzas israelíes detuvieron a seis palestinos más, incluidos dos niños, en redadas militares en Cisjordania ocupada, según informó la Sociedad de Prisioneros Palestinos.

Con estos arresto, el número de palestinos detenidos por el ejército israelí en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 9.845.

Desde entonces, al menos 592 palestinos han sido asesinados y casi 5.400 han resultado heridos por disparos del ejército en el territorio ocupado, de acuerdo al Ministerio de Salud.

FUENTE:AA
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