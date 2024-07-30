ORIENTE MEDIO
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ONU tras ataques israelíes a reservas de agua en Gaza: “Está prohibido”
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que Israel tiene antecedentes "bien documentados" de no rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos en medio de su ofensiva en Gaza.
ONU tras ataques israelíes a reservas de agua en Gaza: “Está prohibido”
Foto: Niños palestinos cerca de bidones de agua en Gaza, mientras las epidemias se propagan rápidamente debido a las grandes multitudes en los refugios de civiles desplazados, la falta de recolección de basura en las carreteras, la insuficiencia de agua potable y de agua para el uso diario. Foto: AA / AA
Por Redacción

El bombardeo del ejército de Israel contra una reserva de agua potable en Rafah, en el sur de Gaza, llevó a que la ONU se pronunciara indicando que bajo el derecho internacional humanitario (DIH) está “estrictamente prohibido” atacar objetos esenciales para la supervivencia de la población civil. Lo que incluye los depósitos de agua.

"Está estrictamente prohibido por el derecho internacional humanitario atacar objetivos civiles indispensables para la supervivencia de la población civil, como las fuentes de agua potable", destacó este lunes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Las declaraciones se dieron en referencia al vídeo que circula en internet, el cual muestra la detonación del depósito de agua en Rafah.

El video, difundido por activistas en redes sociales, muestra a un soldado israelí colocando un dispositivo explosivo en el principal depósito de agua de Tal al-Sultan. Las imágenes desataron nuevamente la condena internacional a estas reiteradas prácticas de Israel en su brutal agresión contra Gaza.

Incluso, uno de los soldados israelíes publicó el video en su red social con el título "Destrucción del depósito de agua de Tel Sultan en honor al Shabat"

El diario israelí Haaretz afirmó que se abrió una investigación sobre el incidente. Sin embargo, “la Oficina de Derechos Humanos no ha recibido información sobre ninguna investigación realizada por Israel acerca del incidente específico de la destrucción de la reserva de agua", afirmó el portavoz Jeremy Laurence.

Un largo historial de impunidad

El portavoz también criticó la falta de capacidad de Israel para rendir cuentas en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

En la misma línea, subrayó que ante los antecedentes “bien documentados y prolongados de Israel” para no rendir cuentas “por las graves violaciones” al derecho internacional se necesita una acción internacional.

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El incidente ha generado alarma sobre el agravamiento de la crisis del agua en la zona.

Las instituciones locales y los municipios de Gaza han acusado repetidamente al Ejército israelí de destruir deliberadamente redes de agua, pozos y plantas de desalinización, agravando la crisis del agua potable.

Además, las restricciones de combustible que impuso Israel han obstaculizado aún más el funcionamiento de las instalaciones de desalinización restantes en la región.

El genocidio continúa

Desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, Israel se ha enfrentado a la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde un ataque del 7 de octubre de 2023 por parte del grupo palestino Hamás.

Desde entonces, más de 39.360 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 90.900 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.

Tras más de nueve meses de guerra contra Israel, grandes extensiones de Gaza se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente su operación militar en la ciudad sureña de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadida el 6 de mayo.

FUENTE:TRT Español y agencias
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