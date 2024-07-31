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¿Quién era Ismail Haniyeh, el líder de Hamás asesinado por Israel en Irán?
Haniyeh era la figura principal de la diplomacia del grupo palestino. El líder perdió a 60 miembros de su familia durante la ofensiva de Tel Aviv en Gaza.
¿Quién era Ismail Haniyeh, el líder de Hamás asesinado por Israel en Irán?
Foto de archivo de Ismail Haniyeh, el 23 de enero de 2018. / Foto: AA. / AA
Por Redacción

Ismail Haniyeh, el líder de Hamás asesinado por Israel en Irán, era la figura principal de la diplomacia del grupo palestino desde que comenzó la ofensiva israelí contra Gaza. Calificándolo de un ataque “sionista traicionero”, Hamás anunció este miércoles su asesinato y responsabilizó a Tel Aviv.

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El papel que Haniyeh venía desempeñando era clave. Muchos diplomáticos lo consideraban como moderado en comparación a otros miembros del grupo de resistencia palestino.

Nombrado para el puesto más alto de Hamás en 2017, Haniyeh se movía entre Türkiye y Qatar, escapando de las restricciones de viaje impuestas sobre Gaza. Esto le permitió actuar como negociador en las conversaciones de alto el fuego y también en los diálogos con Irán.

"Todos los acuerdos de normalización que ustedes (los Estados árabes) firmaron con (Israel) no terminarán con este conflicto", declaró Haniyeh al canal de televisión Al Jazeera, con sede en Doha, después del ataque de Hamás del 7 de octubre.

La sangrienta respuesta de Israel al ataque de Hamás ha matado a más de 39.000 personas dentro de Gaza hasta ahora, según las autoridades de salud locales, mientras en todo el mundo miles de personas han salido a las calles para manifestarse a favor de los palestinos y denunciar los ataques israelíes como un genocidio.

Los comienzos de Haniyeh en la política

De joven, Haniyeh fue un activista estudiantil en la Universidad Islámica de la Ciudad de Gaza. Se unió a Hamás apenas se creó el grupo durante la Primera Intifada Palestina, en 1987.

Fue arrestado y deportado por un breve periodo.

Haniyeh forjó una relación cercana con el fundador de Hamás, el jeque Ahmad Yassin, quien, al igual que la familia de Haniyeh, era un refugiado del pueblo de Al Jura, cerca de Ashkelon.

En 1994, le dijo a la agencia de noticias Reuters que Yassin era un modelo para los jóvenes palestinos: "Aprendimos de su amor y su sacrificio por el islam, y a no arrodillarnos ante estos tiranos y déspotas".

Hacia 2003, se convirtió en un asistente de confianza de Yassin. Cuando el fundador de Hamás sufría de parálisis, Haniyeh fue fotografiado en su casa en Gaza, sosteniéndole un teléfono al oído para que pudiera participar en una conversación.

Israel asesinó a Yassin en 2004.

Haniyeh fue uno de los primeros en abogar por la entrada de Hamás en la política. En 1994, sostuvo que formar un partido político le permitiría al grupo “lidiar con los desarrollos emergentes".

Aunque en principio esta idea fue rechazada por los líderes de Hamás, luego la aprobaron. Haniyeh se convirtió en primer ministro cuando el grupo ganó las elecciones parlamentarias en 2006, un año después de que el Ejército de Israel se retiró del enclave.

Hamás tomó el control de Gaza en 2007.

En 2012, ante una pregunta sobre si Hamás había abandonado la lucha armada contra la ocupación israelí, Haniyeh aseguró: "Por supuesto que no". Añadió que la resistencia continuaría "en todas sus formas: resistencia popular, política, diplomática y militar".

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“La cara política y diplomática de Hamás”

Cuando Haniyeh salió de Gaza en 2017 lo reemplazó Yahya Sinwar, un político de línea dura que estuvo más de dos décadas en prisiones israelíes. Haniyeh lo había recibido de vuelta en el enclave en 2011 después de un intercambio de prisioneros.

"Haniyeh está liderando la batalla política de Hamás con los gobiernos árabes", afirmó recientemente el especialista en asuntos sobre Palestina de la Universidad de Qatar Adeeb Ziadeh, y agregó que tenía estrechos lazos con figuras más radicales del grupo y con el ala militar.

"Él es la cara política y diplomática de Hamás", sostuvo Ziadeh.

Haniyeh y Khaled Meshaal, exlíder del grupo, se reunieron anteriormente con funcionarios en Egipto, uno de los países mediadores en las conversaciones de alto el fuego.

Los medios estatales iraníes informaron que el líder de Hamás viajó a Teherán a principios de noviembre para reunirse con el líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

En ese momento, tres altos funcionarios indicaron a la agencia de noticias Reuters que durante la reunión Jamenei le dijo a Haniye que Irán no entraría en la guerra sin un aviso previo.

Ataques israelíes mataron a sus hijos y nietos

Haniyeh perdió a unos 60 miembros de su familia desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza.

El 10 de abril, un ataque aéreo impactó un automóvil donde viajaban varios de sus familiares, y mató a tres de sus hijos -Hazem, Amir y Mohammad-, además de cuatro de sus nietos.

Aunque Israel aseguró que sus hijos eran combatientes del grupo, Haniyeh lo negó.

Luego, cuando se le consultó si el asesinato de sus hijos impactaría las conversaciones de tregua, afirmó que "los intereses del pueblo palestino están por encima de todo".

"Si el enemigo criminal piensa que apuntar contra mi familia nos hará cambiar nuestra posición y afectar nuestra resistencia, entonces se está engañando a sí mismo porque cada mártir en Gaza y Palestina es de mi familia", dijo Haniyeh.

"La sangre de nuestros mártires exige que no cambiemos, que no nos debilitamos, sino que continuemos en nuestro camino con determinación".

FUENTE:TRT Español y agencias
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