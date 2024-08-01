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¿Cuál es el futuro de Hamás tras el asesinato de Haniyeh a manos de Israel?
El asesinato del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, por parte de Israel no desatará una crisis de liderazgo en el grupo, explicó el experto palestino Yousef Alhelou en esta entrevista.
¿Cuál es el futuro de Hamás tras el asesinato de Haniyeh a manos de Israel?
Tras el asesinato de Haniyeh, líder político de Hamás, por parte de Israel han surgido dudas sobre lo que se avecina para el grupo de resistencia palestino. / Foto: Getty Images. / Getty Images
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El asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, por parte de Israel en un ataque aéreo en Irán ha desatado una conmoción en Gaza y la Cisjordania ocupada, así como en el mundo musulmán en general.

También ha despertado preguntas sobre lo que se avecina para el grupo de resistencia palestino. Su muerte fue descrita como un "bomba" para los habitantes de Gaza, que siguen sobreviviendo día a día a la agresión israelí. Mientras, algunos también expresaron su decepción por el hecho de que Irán no pudiera "protegerlo".

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TRT World entrevistó a Yousef Alhelou, periodista y analista político palestino radicado en Londres, sobre las posibles consecuencias del asesinato.

TRT World: ¿Quién crees que será el próximo en la línea para ocupar el puesto de Haniyeh?

Yousef Alhelou: Todavía no está claro quién asumirá el mando después de Haniyeh. Lo más probable es que sea Khaled Meshaal, quien vive fuera de Palestina, pero tendremos que esperar.

¿Cree que líderes destacados como Sinwar y Deif también asumirán el liderazgo político?

Yousef Alhelou: No, los comandantes militares no suelen asumir la dirección ni estar en el liderazgo político. No, Haniyeh nunca fue un comandante militar. Por lo tanto, esta nueva figura estará dentro del espectro político del movimiento Hamás.

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¿Cree que hay otros nombres posibles que tengan una buena oportunidad además de Khaled Mashal?

Yousef Alhelou: Khalil al Hayyah.

¿Desatará la muerte de Haniyeh una crisis de liderazgo en Hamás?

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Yousef Alhelou: No, esto no conducirá al debilitamiento del movimiento. Israel ha asesinado en el pasado a decenas de dirigentes de Hamás y a otros líderes de la resistencia de la Yihad Islámica Palestina, el FPLP (Frente Popular para la Liberación de Palestina), el DPFLP (Frente Democrático para la Liberación de Palestina) y muchas otras personas.

El asesinato de figuras no conducirá a la erradicación y eliminación de ninguna resistencia palestina.

La resistencia palestina seguirá existiendo mientras Israel ocupe tierras palestinas y mientras Israel mate palestinos a diario, no solo en Gaza, sino en toda la Cisjordania ocupada, incluida la Jerusalén Este ocupada.

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¿Qué piensas del legado político de Haniyeh?

Yousef Alhelou: Haniyeh siempre será recordado como una figura importante, una figura respetada en la sociedad palestina.

Fue aceptado incluso por sus oponentes, Fatah, un partido dirigido por (Mahmoud) Abbas en la Cisjordania (ocupada).

Siempre será recordado como el primer ministro que dirigió el gobierno cuando Hamás llegó al poder en 2006.

Será recordado como el líder que se sacrificó, sacrificó a su familia y se mantuvo firme.

Y tiene muchos discursos famosos, como cuando dijo que nunca reconoceremos a Israel porque no existe, por lo tanto, Jerusalén, Al Quds, siempre será la capital eterna del futuro Estado palestino.

Era conocido por su pragmatismo, diplomacia y rostro sonriente. Es realmente una gran pérdida para los palestinos dentro de los territorios ocupados y fuera de Palestina en la diáspora.

Tenemos que esperar y ver quién va a ser el adjunto o el nuevo líder de Hamás, y tendremos que esperar y observar si Hamás y otras facciones de la resistencia e Irán y Hezbollah, Yemen, Iraq, van a vengar su muerte.

FUENTE:TRT Español y agencias
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