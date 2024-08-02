ORIENTE MEDIO
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Multitudes se reúnen para despedir a Haniyeh, líder de Hamás, en Qatar
Miles de personas despidieron este viernes en la capital de Qatar al líder político del grupo de resistencia palestino.
Multitudes se reúnen para despedir a Haniyeh, líder de Hamás, en Qatar
Miles asisten al funeral del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, en la mezquita Imam Abd al-Wahhab en Doha, Qatar, el 2 de agosto de 2024. / Foto: AA. / AA
Por Redacción

En Doha, capital de Qatar, se han reunido multitudes para las honras fúnebres del líder político y negociador de paz de Hamás, Ismail Haniyeh, asesinado a manos de Israel en Irán esta semana. El ataque mortal contra Haniyeh ha sumido a Oriente Medio en tensiones que amenazan con escalar el conflicto.

Haniyeh, una de las figuras más destacadas del grupo de resistencia palestino, residía en Doha junto con otros miembros de la dirección política de Hamás.

Las autoridades de Qatar implementaron estrictas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de las honras fúnebres de Haniyeh. De hecho, cerraron el tráfico en varias de las calles principales de Doha, y la Policía reforzó la vigilancia.

El ataúd llegó a Doha el jueves por la tarde, informó la cadena Al Jazeera, con sede en Qatar, transmitiendo imágenes de un convoy, que incluía vehículos de la fuerza de seguridad interna, que avanzaba por la carretera que bordea la costa del país.

Su funeral se llevó a cabo luego de las oraciones del viernes en la mezquita Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, la más grande de Qatar. Luego, se espera que sea enterrado en un cementerio de Lusail, en norte de Doha.

Los asistentes hicieron fila para pronunciar sus oraciones fúnebres dentro de la mezquita, mientras otros oraron al aire libre, a pesar de que la temperatura alcanzó los 44 grados de temperatura.

En las horas previas al funeral, se observaron filas en el Aeropuerto Internacional Hamad en Doha, a medida que la gente se reunía para asistir al funeral, entre ellos funcionarios de muchos países.

Por su parte, Türkiye y Pakistán declararon este viernes como día de luto en honor a Haniyeh y como muestra de su solidaridad con el pueblo palestino. Además, Hamás convocó un "día de furia" que coincide con el entierro.

El grupo ha informado que "dirigentes árabes e islámicos", así como representantes de otras facciones palestinas, asistirán a los eventos.

Tel Aviv asesinó a Haniyeh y a uno de sus guardaespaldas en un ataque de madrugada contra la residencia en la que se alojaban en Teherán este miércoles. El líder de Hamás había viajado a Irán para asistir a la toma de posesión del presidente Masoud Pezeshkian el martes.

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Este jueves se celebró en Teherán una ceremonia fúnebre pública en honor a Haniyeh con una multitud de dolientes.

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El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, dirigió las oraciones por Haniyeh, después de amenazar previamente con "un duro castigo" por su asesinato.

Asesinar al negociador

Hamás ha convocado a "marchas de ira... desde cada mezquita" después de las oraciones del viernes para rechazar el asesinato de Haniyeh y la masacre que continúa en la sitiada Gaza.

Haniyeh desempeñó un papel clave en las negociaciones para un posible alto el fuego en Gaza, manteniendo contacto con los mediadores de Qatar, que ha liderado meses de diálogos tras bambalinas junto con Egipto y Estados Unidos.

En reacción a la muerte de Haniyeh, el primer ministro de Qatar dijo que el asesinato pone en duda el proceso de mediación.

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"¿Cómo puede tener éxito la mediación cuando una de las partes asesina al negociador del otro lado?", dijo el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani en el sitio de redes sociales X.

La comunidad internacional pidió calma y que se centrara en asegurar un alto el fuego en Gaza, que Haniyeh había acusado a Israel de obstruir.

Por su parte, medios israelíes afirmaron que se espera que pronto se reanuden las negociaciones, a pesar del asesinato de Haniyeh.

"Necesitamos dejar que los ánimos se calmen después del duelo de tres días (de Hamás) por su muerte, luego reanudaremos el contacto. La ausencia de Haniyeh contribuye a impulsar las negociaciones hacia un acuerdo", dijeron fuentes israelíes anónimas citadas por la Corporación de Radiodifusión Israelí.

Sin embargo, la Corporación de Radiodifusión Israelí también informó que en conversaciones con altos funcionarios estadounidenses, los mediadores dijeron que el asesinato de Haniyeh ha complicado las negociaciones sobre los rehenes y que aún no está claro qué sucederá a continuación.

"Los estadounidenses han pedido a los qataríes y egipcios que hagan todo lo posible para impulsar las negociaciones hacia un acuerdo, a pesar del asesinato de Haniyeh", indicó. No hubo comentarios inmediatos de Hamás.

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