ORIENTE MEDIO
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El Líbano lanza cohetes a Israel mientras Biden reitera apoyo a Netanyahu
Tras el asesinato de Fuad Shukr, comandante de Hezbollah, a manos de Israel, 60 cohetes se lanzaron desde Líbano hacia Israel. Mientras la tensión escala, Biden reiteró su respaldó a Netanyahu.
El Líbano lanza cohetes a Israel mientras Biden reitera apoyo a Netanyahu
Israel y Hezbollah intercambiaron ataques con cohetes en varias ocasiones en los últimos meses. Foto de archivo de una explosión por un ataque en el sur de Líbano. / Foto: AFP. / AFP
Por Redacción

Al menos 60 cohetes se lanzaron desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel este jueves. Se trata del primer ataque luego de que Tel Aviv asesinara al alto comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, a principios de esta semana en Beirut.

La Radio del Ejército de Israel confirmó los lanzamientos hacia la región de Galilea Occidental, mientras que las fuerzas armadas indicaron en un comunicado que cinco proyectiles cruzaron de Líbano a Israel, algunos de los cuales fueron interceptados. El resto cayó en áreas abiertas, añadió la declaración. Por su parte, la emisora pública israelí, KAN, aseguró que 15 de ellos se habían interceptados.

No se reportaron heridos en el ataque.

Hezbollah tampoco emitió comentarios sobre el incidente.

Este lanzamiento de cohetes desde el Líbano ocurre dos días después de que Israel asesinara a Shukr en Beirut. El Gobierno de Benjamín Netanyahu lo culpaba por las explosiones que el sábado 27 de julio mataron a 12 personas en la localidad drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán ocupados. Sin embargo, Hezbollah ha negado categóricamente tener relación con esta explosión.

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Netanyahu mantiene su retórica agresiva

Horas antes de que los cohetes se lanzaran, el primer ministro Netanyahu había indicado que estaban preparados para cualquier "agresión" en respuesta a las amenazas de represalia por los asesinatos de Shukr y de Ismail Haniyeh, líder político de Hamás, que ejecutó Israel.

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"Israel está en un nivel muy alto de preparación para cualquier escenario, tanto defensivo como ofensivo. Haremos que cualquier acto de agresión contra nosotros tenga un costo muy alto... A quienes nos ataquen, también les atacaremos", declaró Netanyahu en un comunicado.

Biden reafirma compromiso de EE.UU. con Israel

Mientras la tensión escala en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró su apoyo a Netanyahu.

La Casa Blanca informó que el mandatario estadounidense dialogó con el primer ministro israelí y “reafirmó su compromiso con la seguridad de Israel” contra las amenazas de Irán, Hamás, Hezbollah y el grupo yemení de los hutíes. La vicepresidenta y posible candidata por el partido demócrata, Kamala Harris, también participó en la llamada.

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Biden también se refirió a los esfuerzos para apoyar la defensa de Israel y la importancia de reducir las tensiones en la región, según informaron funcionarios.

Asimismo, el presidente estadounidense conversó con Netanyahu sobre nuevos despliegues militares de EE.UU. para protegerse contra posibles ataques de misiles balísticos y drones. En abril, las fuerzas estadounidenses interceptaron decenas de misiles y drones disparados por Irán contra Israel.

FUENTE:TRT Español y agencias
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