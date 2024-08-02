ORIENTE MEDIO
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OMS alerta sobre de polio en Gaza mientras Israel bombardea agua potable
La Organización Mundial de la Salud expresó "preocupación extrema" tras detectar el virus en aguas residuales de Gaza. La situación se complica más por los bombardeos de Israel a depósitos de agua.
OMS alerta sobre de polio en Gaza mientras Israel bombardea agua potable
La poliomielitis es un virus altamente infeccioso que puede invadir el sistema nervioso y causar parálisis y muerte en niños pequeños. / Foto: Reuters. / Reuters
Por Redacción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su "preocupación extrema" tras detectar el virus de la poliomielitis en las aguas residuales de Gaza y advirtió que es muy probable que los niños palestinos se contagien si no se toman medidas de prevención inmediatamente.

El acceso al agua en el enclave es extremadamente limitado y la situación empeora a medida que Israel bombardea depósitos de agua potable. Miles de palestinos viven en tiendas de campaña en el enclave devastado y cientos comparten los mismos baños. Esta situación hace más fácil la propagación de enfermedades, entre ellas, el virus del polio.

“Tener virus de polio en las aguas residuales significa muy probablemente que ya está presente en una parte de la población", indicó Christian Lindmeier, portavoz de la OMS.

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Esfuerzos de vacunación

La poliomielitis, que se propaga principalmente por la vía fecal-oral, es un virus altamente infeccioso que puede invadir el sistema nervioso y causar parálisis y muerte en niños pequeños.

Los casos de esta enfermedad han disminuido en un 99% en todo el mundo desde 1988 gracias a las campañas de vacunación masiva y los esfuerzos para erradicarla.

La OMS enviará más de un millón de vacunas a Gaza para ser administradas en las próximas semanas y prevenir que los niños se infecten con la enfermedad, según informó su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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Israel bombardea depósitos de agua potable

Mientras tanto, Israel ha bombardeado esta semana un depósito de agua potable en Rafah, complicando aún más la situación.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU aseguró este lunes que, según el derecho internacional humanitario, está "estrictamente prohibido" atacar objetivos esenciales para la supervivencia de la población civil, incluidos los suministros de agua.

El portavoz de la oficina, Jeremy Laurence, dijo a Anadolu que “está estrictamente prohibido bajo el derecho internacional humanitario atacar objetivos civiles" y que están al tanto de un video que muestra la detonación y destrucción del depósito de agua.

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"Está prohibido atacar objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, como los suministros de agua potable", agregó Laurence.

Este lunes por la mañana, el ejército israelí admitió que sus soldados fueron responsables del bombardeo del depósito de agua en Tal al Sultan. Según el diario israelí Haaretz, se ha iniciado una investigación sobre el incidente.

Instituciones y municipios locales en Gaza han acusado repetidamente al ejército israelí de destruir deliberadamente redes de agua, pozos y plantas desalinizadoras, exacerbando la crisis del agua potable.

FUENTE:TRT Español y agencias
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