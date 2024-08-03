TÜRKİYE
7 MIN DE LECTURA
Por qué Türkiye es crucial para la seguridad europea y mundial
Mientras Europa enfrenta innumerables desafíos, las contribuciones de Türkiye son cada vez más vitales para la seguridad y la estabilidad del continente y del mundo en general.
Por qué Türkiye es crucial para la seguridad europea y mundial
El fortalecimiento de los vínculos con Türkiye y la mejora de los esfuerzos de colaboración en materia de seguridad serán cruciales a medida que Europa continúa afrontando las complejidades de los desafíos de seguridad global contemporáneos. / Foto: Archivo AA / AA
Yusuf KamadanYusuf Kamadan

Türkiye es una piedra angular fundamental en la compleja arquitectura de la seguridad europea. El ejército turco es el segundo más grande de la OTAN y el país desempeña un papel importante en la lucha contra las amenazas del terrorismo en la región y en ayudar a mantener la estabilidad regional.

Mientras Europa enfrenta un clima geopolítico tenso e incierto, amenazas terroristas y cibernéticas y oleadas de migración causadas por guerras, crisis climática y pobreza, Türkiye desempeña un papel fundamental para ayudarla a gestionar estos desafíos.

Todos los caminos pasan por Türkiye

Situada entre Europa y Asia, la geografía de Türkiye le confiere una gran importancia estratégica, ya que controla el acceso al Mar Negro y al Estrecho de Estambul, que son rutas cruciales para la logística militar mundial y el suministro de energía y alimentos.

Por Türkiye pasan varios gasoductos que son absolutamente necesarios para la economía y la seguridad europeas: como el gaseoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC), el Gaseoducto Transanatoliano (TANAP), el Gaseoducto Turco (Türk Akımı) y el Gaseoducto Nabucco.

Gestión de periferias peligrosas

Türkiye también limita con algunos de los paisajes más volátiles de Oriente Medio, el Cáucaso y los Balcanes y asume la responsabilidad de su ubicación estratégica al desempeñar un papel necesario en la gestión y contención de la inestabilidad regional. Al trabajar para estabilizar sus regiones vecinas, Türkiye contribuye directamente a la seguridad y estabilidad europeas.

La pertenencia de Türkiye a la OTAN, que comenzó en 1952, ha fortalecido el flanco sudoriental de la alianza. A lo largo de las décadas, Türkiye ha mejorado significativamente las capacidades de disuasión y defensa de la OTAN al contribuir con sus recursos militares y activos estratégicos. Esto incluye el suministro de bases clave, tecnología militar avanzada y la participación en varias operaciones de la OTAN, que en conjunto refuerzan la seguridad general y las capacidades de respuesta de la alianza.

Türkiye, que alberga bases clave de la OTAN, ha desempeñado un papel crucial en el alcance de los objetivos estratégicos de la alianza. Sus contribuciones militares son parte integral del marco de seguridad colectiva de Europa y sirven como baluarte contra posibles amenazas provenientes del sur y el este.

“Türkiye desempeña un papel vital no solo para la seguridad europea, sino también para la seguridad de toda la alianza occidental, ya que ha sido miembro de la OTAN durante 72 años. Como se vio en la reciente guerra en Ucrania, también es un país vital para la seguridad militar de Europa. Además, la posición de Türkiye en las rutas migratorias críticas hacia Europa y su papel como corredor energético la hacen indispensable para la seguridad de Europa”, explicó a TRT World Enes Bayrakli, profesor adjunto de la Universidad Turco Alemana.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, atacó recientemente a Türkiye por sus vínculos con la alianza basándose en las declaraciones críticas del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, contra Israel.

Sin embargo, los llamamientos israelíes contra Türkiye seguramente no servirán de nada, ya que Türkiye es un miembro importante y de larga data de la alianza, mientras que Israel es un mero socio.

La alianza no podía permitirse perder su segundo ejército más grande, debilitando sus defensas, especialmente su flanco sureste.

RECOMENDADOS

Esfuerzos antiterroristas

Türkiye está comprometida con la lucha contra el terrorismo. Como Estado de primera línea, su papel en la lucha contra el terrorismo no puede subestimarse. El país ha participado activamente en la lucha contra organizaciones terroristas como el PKK, Daesh y FETO.

Estos grupos no sólo suponen una amenaza importante para Türkiye, sino que también tienen el potencial de afectar a las naciones europeas. La firme postura de Türkiye en la lucha contra estas organizaciones terroristas ayuda a mitigar las amenazas terroristas transfronterizas, mejorando así directamente la seguridad interna de Europa y contribuyendo a un entorno más seguro para los ciudadanos europeos.

Ganancias económicas y beneficios mutuos

El papel de Türkiye como país de tránsito clave para el suministro de energía es otro aspecto crucial de su importancia estratégica. La seguridad energética europea depende en gran medida de las rutas energéticas que pasan por Türkiye, lo que ayuda a garantizar la diversidad y la estabilidad de los suministros energéticos.

La participación de Türkiye en proyectos energéticos, incluidos los oleoductos y el desarrollo de infraestructuras, es esencial para la independencia y la seguridad energéticas de Europa. Además, los vínculos económicos con Europa han fomentado una relación de beneficio mutuo. Las asociaciones económicas sólidas contribuyen a la estabilidad y al crecimiento, que son fundamentales para una seguridad más amplia.

La Iniciativa de Granos del Mar Negro, negociada por la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas y Türkiye en julio de 2022, restableció el suministro de granos de Ucrania, uno de los mayores exportadores de granos, y permitió el paso de millones de toneladas de granos a través del Mar Negro.

Esfuerzos diplomáticos y de estabilidad regional

Además, el compromiso de Türkiye en la promoción de la paz y la seguridad en Oriente Medio, los Balcanes y el Cáucaso es fundamental para dar forma a la dinámica regional que afecta a la seguridad europea.

A través de sus iniciativas diplomáticas y militares, Türkiye ha trabajado para gestionar las crisis y fomentar la estabilidad en estas áreas clave. Sus esfuerzos en materia de diplomacia y estabilidad regional están estrechamente alineados con los intereses europeos y contribuyen a un entorno geopolítico más seguro y estable.

Dadas sus múltiples funciones y contribuciones, la importancia de Türkiye para la seguridad europea es innegable. Su ubicación estratégica, su pertenencia a la OTAN, sus esfuerzos antiterroristas, la gestión de la migración y su participación en la seguridad energética subrayan su papel fundamental.

En ese sentido, fortalecer los lazos con Türkiye y mejorar los esfuerzos de colaboración en materia de seguridad serán cruciales a medida que Europa continúa afrontando las complejidades de los desafíos contemporáneos de seguridad global.

La estabilidad y la cooperación de Türkiye son esenciales para mantener la seguridad y la prosperidad de Europa, y reconocer su papel fundamental es clave para un futuro seguro del continente.

FUENTE:TRT World
Explora
El secretario general de la OTAN agradece a Erdogan la organización de la cumbre en Ankara
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco