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Cientos de miles de personas se reúnen en Estambul para honrar a Haniyeh
Cientos de miles de personas se reunieron en la plaza Ayasofya de Estambul, el día que el difunto líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, pidió que se declarara “Día Internacional de Acción por Gaza”
Cientos de miles de personas se reúnen en Estambul para honrar a Haniyeh
Tres días antes de que Israel lo asesinara durante una visita a la capital iraní, Teherán, Haniyeh llamó a todas las naciones árabes, musulmanas y del mundo a salir a las calles en solidaridad con el pueblo de Gaza. Foto: AA / AA
Por Redacción

Estambul ha sido testigo de una manifestación multitudinaria en la plaza Ayasofya en el evento "Último llamado del mártir Haniyeh", organizado por la Plataforma de Apoyo a Palestina.

Cientos de miles de personas se manifestaron el sábado, día que el difunto líder de Hamás, Ismail Haniyeh, pidió que se declarara “Día Internacional de Acción por Gaza”.

Tres días antes de que Israel lo asesinara durante una visita a la capital iraní, Teherán, Haniyeh llamó a todas las naciones árabes, musulmanas y del mundo a salir a las calles en solidaridad con el pueblo de Gaza, devastado por los bombardeos israelíes y por los palestinos cautivos en las cárceles israelíes.

Tras el asesinato de Haniyeh, activistas propalestinos tomaron su “último llamado” y organizaron protestas en todo el mundo.

Los manifestantes, llegados de todas las partes de la ciudad, se reunieron en la plaza Ayasofya y marcharon por Eminonu, el parque Gulhane y las calles que rodean Kucukayasofya.

La concentración se extendió rápidamente más allá de la plaza hacia las calles y callejones adyacentes.

Los manifestantes ondearon banderas turcas y palestinas, y mientras portaban kuffiyas (pañuelos palestinos) corearon consignas en solidaridad con el pueblo palestino.

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La multitud expresó su firme oposición a Israel y expresó su apoyo a Gaza con cánticos como "Palestina libre desde el río hasta el mar", "Estados Unidos asesino, sal de Palestina", "Israel asesino, sal de Palestina", "Que nuestra sangre y nuestras vidas sean sacrificadas por Al-Aqsa" y "Saludos a Hamás, continúen resistiendo".

Las pancartas en turco, árabe e inglés tenían mensajes como "Lo de Gaza es un genocidio", "Israel, para el genocidio" y "Alto a la masacre".

Israel, burlando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, ha enfrentado la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas.

Desde entonces, más de 39.500 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y casi 91.300 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.

Casi 10 meses después del inicio de la guerra israelí, vastas extensiones de Gaza se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas.

Además, Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que le ordenó detener inmediatamente sus ataques en la ciudad sureña de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadida el 6 de mayo.

FUENTE:TRT World
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