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El ministro Hakan Fidan llega a Egipto para una visita de dos días
La visita marcará la primera reunión oficial de Hakan Fidan con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, quien fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores el mes pasado.
El ministro Hakan Fidan llega a Egipto para una visita de dos días
Durante la reunión, Fidan y Abdelatty discutirán los preparativos para la primera reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel, que tendrá lugar durante la próxima visita del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi a Türkiye. Foto: AA / AA
Por Redacción

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, iniciará el domingo una visita de dos días a Egipto por invitación de su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, según fuentes diplomáticas.

Las relaciones entre Ankara y El Cairo han experimentado recientemente avances significativos. La visita oficial del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Egipto el 14 de febrero, la primera visita de ese nivel en 12 años, marcó un hito en las relaciones bilaterales.

Durante esa visita, se firmó una declaración conjunta sobre una reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel copresidida por los presidentes de ambos países.

El mes pasado, Badr Abdelatty fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Egipto en el nuevo gobierno formado. La próxima visita marcará la primera reunión oficial de Fidan con su homólogo egipcio.

Durante la reunión, Fidan y Abdelatty discutirán los preparativos para la primera reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel, que tendrá lugar durante la próxima visita del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi a Türkiye.

También evaluarán el estado actual de cerca de 20 acuerdos que se espera firmar durante el encuentro.

Los debates abarcarán las relaciones políticas, económicas y culturales bilaterales, así como los acontecimientos regionales actuales. También se tratarán las oportunidades de cooperación a largo plazo en los sectores de la energía, la salud, el turismo y la industria de defensa.

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Los principales temas de esta visita incluyen los acontecimientos en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria, y la cuestión palestina en general, así como el aumento de las tensiones regionales. Además, se evaluarán los acontecimientos en Libia, Sudán y Somalia.

El ministro visita Rafah

El ministro de Asuntos Exteriores, se reunió el domingo en Al Arish con el mayor general Khaled Megawer, gobernador del norte del Sinaí, en su visita al cruce fronterizo de Rafah.

"El cierre de la frontera por parte de Israel, los ataques a los convoyes de ayuda, el asesinato de trabajadores humanitarios y la prevención de la evacuación de pacientes y civiles son crímenes contra la humanidad y la primera etapa del genocidio" dijo Fidan, en su visita a Rafah.

"Seguiremos apoyando a los hermanos palestinos" añadió

Se espera que Fidan, visite un centro logístico de la Media Luna Roja egipcia que gestiona envíos de ayuda humanitaria desde Türkiye a Gaza.

FUENTE:TRT World
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