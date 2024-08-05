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“Se comete un genocidio” en Gaza, advierte ministro turco Fidan desde Rafah
En su visita al cruce de Rafah, en Egipto, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, pidió a la comunidad internacional actuar para detener la masacre israelí en Gaza.
“Se comete un genocidio” en Gaza, advierte ministro turco Fidan desde Rafah
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, visitó el cruce fronterizo de Rafah en Egipto, el 4 de agosto de 2024. (Foto: AA, Murat Gök / AA
Por Redacción

El ministro de Relaciones de Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, emitió desde el paso fronterizo de Rafah, cerrado por Israel para impedir el flujo de ayuda humanitaria, una dura condena sobre la actual ofensiva contra el asediado enclave que se acerca a los 10 meses.

"En estos momentos, a sólo unos cientos de metros de donde estamos, se está produciendo una tragedia humanitaria, se está cometiendo un genocidio", indicó Fidan desde el lado egipcio de la frontera de Rafah.

"Dos millones de personas han sido desplazadas, 40.000 mujeres y niños han sido martirizados. No hay medicinas, ni alimentos, ni agua; nuestros hermanos y hermanas palestinos luchan contra el hambre a la intemperie”, sostuvo.

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Hasta el día de hoy, nueve de cada diez palestinos en Gaza, aproximadamente 1,9 millones de personas, han sido desplazados.

A eso se suma que casi el 95% de la población, cerca de 2,15 millones de personas, se enfrentan a una grave escasez de alimentos debido a los constantes ataques israelíes.

La visita de Fidan a Egipto, que se extendió por dos días, buscó montiorear y recopilar información sobre las operaciones de ayuda humanitaria dirigidas a Gaza, que permanece bajo los brutales ataques israelíes.

Este lunes, Fidan, se reunió con el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, en El Alamein, al norte de Egipto. El ministro turco confirmó la reunión en la plataforma de redes sociales X.

También se reunió con el general egipcio y gobernador del norte del Sinaí, Khaled Megawer, en El Arish, al sur de Gaza.

Tras el encuentro, Fidan viajó el domingo al cruce fronterizo de Rafah, que permanece cerrado para impedir el ingreso de asistencia humanitaria desde Egipto al enclave sitiado.

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El ministro turco instó a la comunidad mundial a tomar medidas inmediatas ante la crisis humanitaria que sufre Gaza a manos de Israel: "Hago un llamado a toda la humanidad. Si no detenemos juntos esta masacre, seremos cómplices de ella como sociedad".

"Por lo tanto, debemos esforzarnos por brindar toda la ayuda que podamos. Debemos aumentar toda la presión sobre Israel", afirmó Fidan.

"Los países occidentales, en particular Estados Unidos, deben romper su silencio. De lo contrario, seguirán siendo cómplices de este genocidio", añadió.

Los palestinos no tienen acceso a frutas ni verduras frescas. El ganado ha sido diezmado y la ayuda alimentaria es insuficiente para satisfacer las necesidades.

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Fidan también enfatizó el compromiso de Türkiye de apoyar a Gaza, y aseguró: "Desde el primer día de la crisis, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance".

La visita pone de relieve el papel activo de Türkiye en la defensa de los derechos palestinos y el impulso a la intervención internacional para detener las masacres israelíes contra Gaza.

La situación del sistema de salud de Gaza también es alarmante. De 36 hospitales, 20 están fuera de servicio y 16 sólo funcionan parcialmente. Hay una grave escasez de medicamentos y suministros médicos, y las enfermedades infecciosas se están propagando rápidamente.

FUENTE:TRT Español y agencias
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