ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Lanzan cohetes a base de Iraq con tropas de EE.UU., dice fuente militar
Un portavoz de defensa de EE.UU. dijo que varios miembros del personal de EE.UU. en la base en Iraq resultaron heridos, según la información preliminar. Nadie se ha atribuido la acción hasta ahora.
Lanzan cohetes a base de Iraq con tropas de EE.UU., dice fuente militar
"Se lanzaron cohetes contra la base de Ain al-Assad" en la provincia de Anbar, dijo una fuente militar con conocimiento de los hechos. / Foto: Archivo Reuters / Photo: Reuters Archive / Reuters Archive
Por Redacción

Varios cohetes se lanzaron contra una base en Iraq que aloja tropas estadounidenses días después de que un ataque de EE.UU. matara a cuatro combatientes iraquíes proiraníes, y en medio de temores por una escalada en Medio Oriente, dijeron fuentes.

"Se lanzaron cohetes contra la base de Ain al-Assad" en la provincia de Anbar, dijo la fuente militar el lunes. Aunque algunos cohetes "cayeron dentro de la base", uno aterrizó en un pueblo cercano sin causar daños, agregó la fuente.

Un comandante de un grupo armado proiraní dijo que al menos "dos cohetes apuntaron" a la base, sin especificar quién había llevado a cabo el ataque.

Estas fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a hablar con los medios.

Por su parte, un portavoz de defensa de EE.UU. señaló que varios miembros del personal estadounidense resultaron heridos en lo que se “sospecha” fue un ataque con cohetes a la base en Iraq.

“Hoy ocurrió lo que se sospecha es un ataque con cohetes contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en la base aérea de Al Asad, en Iraq. Los primeros indicios apuntan a que varios miembros del personal estadounidense resultaron heridos", afirmó el portavoz.

Ningún grupo se atribuyó inmediatamente la responsabilidad del ataque a la base aérea de Ain al Asad.

RECOMENDADOS

Este tipo de ataques eran frecuentes al principio de la brutal agresión de Israel contra Gaza que empezó en octubre, pero con el pasar de los meses han cesado en gran medida.

Irán asegura que no busca una guerra regional

Este último ataque con cohetes sucede justo mientras aumentan los temores por una escalada del conflicto en Medio Oriente, y se anticipa un posible ataque de Irán y sus aliados contra Israel en represalia por el asesinato de Ismail Haniyeh, líder de Hamás, y de Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah la semana pasada.

Ahora bien, Irán ha señalado que su objetivo no es una guerra regional aunque responderá al asesinato de Haniyeh en Teherán a manos de Israel y a los crímenes de Tel Aviv.

Justamente, el presidente Masoud Pezeshkian señaló que Israel busca prender fuego a la región con con el asesinato de Haniyeh y con otros crímenes contra los palestinos

Subrayó que la meta de Irán nunca ha sido aumentar las tensiones y desencadenar una guerra en la región, pero que Israel "definitivamente recibirá una respuesta a sus crímenes".

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El secretario general de la OTAN agradece a Erdogan la organización de la cumbre en Ankara
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco