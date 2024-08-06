AMÉRICA LATINA
4 MIN DE LECTURA
Lula insta al diálogo entre Maduro y la oposición en Venezuela
El presidente de Brasil, Lula da Silva, llamó a promover el diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición. También reiteró su pedido para que se publiquen las actas electorales.
Lula insta al diálogo entre Maduro y la oposición en Venezuela
Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil, durante una entrevista con la prensa extranjera en el Palacio Planalto en Brasilia, Brasil, el lunes 22 de julio de 2024. / Foto: Getty Images. / Others
Por Redacción

Una semana después de las elecciones en Venezuela, en las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el presidente Nicolás Maduro había ganado la contienda, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó al Gobierno y a la oposición al diálogo.

Lula abogó por un entendimiento entre las partes ante las protestas que estallaron después de conocerse los resultados publicados por el CNE, que informaron que Maduro había ganado con el 51,8% de los votos, aunque la oposición sostiene que obtuvo más del 70% de los votos.

"El compromiso con la paz es lo que nos lleva a llamar a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre gobierno y oposición", sostuvo el líder brasileño durante una visita de Estado a Chile.

"El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia y los resultados", agregó.

Aunque señaló que fue "un proceso normal, tranquilo", Lula reiteró su llamado para que se publiquen las actas electorales, una solicitud que también hicieron otros gobiernos.

Este lunes, el CNE entregó a la Corte Suprema las actas de la elección. "Se consigna todo lo solicitado por el máximo Tribunal de la República", indicó el jefe de la autoridad electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, sin dar mayores detalles.

RelacionadoColombia, México y Brasil piden a Venezuela verificar resultado electoral

Investigan a líderes opositores

Mientras tanto, este lunes la Fiscalía de Venezuela abrió una investigación penal contra los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, por presunta "instigación a la insurrección".

RECOMENDADOS

La investigación apunta a Machado y González Urrutia por una carta abierta que hacía “un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen del lado del pueblo y de sus propias familias".

La fiscalía alega que realizaron una "abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes". Se les acusa también, entre otros delitos, de "usurpación de funciones" e "instigación a la insurrección".

Por el contrario, el alto mando de las Fuerzas Armadas expresó su "apoyo incondicional" y "lealtad absoluta" a Maduro.

Maduro pide boicotear WhatsApp por "amenazas"

Este lunes, Maduro llamó a boicotear WhatsApp, alegando que militares, policías y líderes comunitarios que defienden su controvertida reelección han recibido "amenazas" a través de la aplicación de mensajería.

"Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque la están utilizando para amenazar a Venezuela. Voy a eliminar WhatsApp de mi teléfono para siempre, poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat", indicó.

"¡Dile no a WhatsApp!", pidió Maduro, e invitó al retiro "voluntario, progresivo y radical" de la aplicación, propiedad de la compañía estadounidense Meta.

Asimismo, el mandatario había denunciado en la noche previa que las redes sociales están siendo utilizadas para promover "división" y "odio" entre los venezolanos, y apuntó contra Instagram y a TikTok.

FUENTE:AFP
Explora
El secretario general de la OTAN agradece a Erdogan la organización de la cumbre en Ankara
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco