AMÉRICA LATINA
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Colombia pide “cautela” en Venezuela para evitar “brotes de violencia”
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia señaló que su país rechaza cualquier acto que lleve al aumento de la violencia en medio de las protestas que se desataron tras las elecciones.
Colombia pide “cautela” en Venezuela para evitar “brotes de violencia”
El Gobierno de Venezuela rechazó "cualquier acto que lleve al aumento de la violencia o que genere represión" en Venezuela. / Foto: AA. / AA
Por Redacción

El Gobierno de Colombia instó “a que haya mucha cautela, mucha prudencia, para evitar que se generen brotes de violencia" en Venezuela, en medio de las tensiones que vive este último país tras las elecciones presidenciales. Desde el 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el presidente Nicolás Maduro ganó la reelección, pero la oposición rechaza los resultados y dice tener pruebas de que triunfó sobre el actual gobierno. En medio se han desatado protestas que por el momento dejan al menos 24 muertos, según organizaciones no gubernamentales.

Con los ojos sobre los acontecimientos del país vecino, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseguró que su país rechaza "cualquier acto que lleve al aumento de la violencia o que genere represión" en Venezuela.

El presidente de Colombia Gustavo Petro, su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el mexicano Andrés Manuel López Obrador vienen impulsando un acuerdo político que permita superar la compleja situación en Venezuela.

Colombia, Brasil y México “están en ese tipo de contactos. Esperamos que en esta semana y la próxima puedan, si ellos así lo deciden, comunicar los avances que han tenido", añadió Murillo.

El lunes, Lula abogó por un entendimiento entre gobierno y oposición, mientras reiteraba su llamado para que se hagan públicas las actas electorales.

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Horas después de las elecciones el pasado 28 de julio, el CNE informó que Maduro había ganado con el 51,8% de los votos, aunque la oposición sostiene que obtuvo más del 70% de los votos. Tras estos anuncios, se desataron protestas en la capital, Caracas, y otros lugares del país. Se estima que fallecieron 24 personas durante las manifestaciones, de acuerdo con informes de la ONG de derechos humanos Provea y de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Por su parte, Maduro reportó dos militares fallecidos y declaró que hay más de 2.200 personas arrestadas debido a que estaban vinculadas con un plan para derrocar al Gobierno.

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Panamá convocará cumbre regional

Mientras tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que planea convocar a una cumbre regional para consensuar "acciones" en favor de la democracia en Venezuela.

"He solicitado al canciller [Javier] Martínez Acha que converse con sus homólogos del área respecto a invitar a una reunión de presidentes (17) en Panamá para abordar el tema de Venezuela y ensayar más acciones que apoyen la democracia y la voluntad popular del hermano país", escribió Mulino en la red social X.

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Uruguay advierte sobre la estabilidad regional

El Gobierno de Uruguay planteó que la situación en Venezuela amenaza la estabilidad en la región. Durante un encuentro bilateral con China, el presidente Luis Lacalle Pou señaló su “su preocupación”.

De acuerdo con un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores uruguayo tras el encuentro entre el mandatario y el ministro del Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, Liu Jianchao, “ambos países coincidieron en la necesidad de impulsar la estabilidad en la región y de alcanzar una paz que involucre a todas las partes, respetando los principios que rigen la diplomacia China y la importancia que Uruguay concede a la Carta democrática a partir de los acuerdos suscritos en el sistema interamericano”.

Uruguay reconoció el viernes el supuesto triunfo del opositor Edmundo González Urrutia y pidió "que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada". Por su parte, China, que mantiene estrechos lazos con Venezuela, felicitó a Maduro por su reelección y señaló que "está dispuesta a enriquecer la asociación estratégica" con Caracas.

FUENTE:TRT Español y agencias
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