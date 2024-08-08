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Türkiye se compromete a apoyar el diálogo en Venezuela, afirma Erdogan
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó durante una conversación con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que Türkiye apoya el proceso de diálogo en ese país tras las elecciones.
Türkiye se compromete a apoyar el diálogo en Venezuela, afirma Erdogan
Recep Tayyip Erdogan también agradeció a  Nicolás Maduro por el apoyo del país latinoamericano a Palestina frente a la opresión israelí/ Foto: AA. / AA
Por Redacción

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el compromiso de Türkiye de apoyar el proceso de diálogo en Venezuela, durante una conversación con su homólogo de ese país, Nicolás Maduro.

Los mandatarios abordaron varios temas, incluido el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países, así como asuntos regionales y globales, según informó el Gobierno turco en un comunicado.

En esta línea, Erdogan extendió sus mejores deseos a Venezuela, asegurando que espera paz, prosperidad y bienestar para su pueblo. También manifestó su deseo de que las elecciones en Venezuela traigan resultados positivos, y aseguró que Türkiye continuará apoyando el proceso de diálogo en ese país.

Por otro lado, Erdogan agradeció a Maduro por el apoyo del país latinoamericano a Palestina frente a la opresión israelí.

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Socios comerciales

Caracas es uno de los socios comerciales más importantes de Ankara en la región de América Latina.

El comercio bilateral creció considerablemente en los últimos años. En 2021 alcanzó los 850 millones de dólares, superando ampliamente los 150 millones de dólares registrados en 2019. Sin embargo, esperan que el volumen comercial actual aumente a 3.000 millones de dólares.

Asimismo, ambos países han mantenido una relación productiva y en mejora a todos los niveles, con un gran potencial de colaboración en los sectores de la economía, el comercio, la minería, la energía, la agricultura y el turismo.

FUENTE:TRT Español
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