En una nueva masacre, Israel mató al menos a 100 personas e hirió a decenas más en un bombardeo contra una escuela en el este de la Ciudad de Gaza, donde palestinos desplazados hacían la oración del Fajr, la del amanecer.
"Los aviones de guerra de la ocupación bombardearon la escuela mientras los civiles estaban realizando la oración del Fajr", reportó agencia de noticias palestina WAFA a primera hora de este sábado.
Ismail Al-Thawabta, director general de la Oficina de Prensa de Gaza, declaró a la agencia de noticias AFP que el ataque "dejó más de 100 mártires y decenas de heridos, la mayoría de los cuales están en estado grave y crítico".
La oficina de prensa señaló que la escuela albergaba a unas 250 personas, aproximadamente la mitad de ellos mujeres y niños.
Funcionarios de defensa civil locales indicaron que el Ejército de Israel disparó tres misiles contra la escuela, derrumbando el edificio. También subrayaron que aún no han logrado localizar a todas las víctimas.
Grupos palestinos rechazan la masacre
Las facciones palestinas, incluidas Hamás y Fatah, condenaron duramente el ataque que destruyó la escuela de Al-Taba'een, donde muchas personas se refugiaban, ubicada en el barrio de Al-Daraj. Calificaron el bombardeo de una "masacre espantosa".
El grupo de resistencia palestino Hamás emitió un comunicado rechazando los hechos, que catalogó como un “grave crimen contra la humanidad”.
El movimiento destacó que este incidente forma parte de un “patrón más amplio de violencia, que incluye ataques previos a hospitales y edificios residenciales”.
Por su parte, el portavoz de Fatah, Munther Al-Hayek, dijo que el ataque es “un crimen atroz contra civiles desplazados” y pidió a la comunidad internacional que intervenga de inmediato. “La sangre de los niños clama a la conciencia mundial para detener el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza”, afirmó Hayek.
El movimiento Yihad Islámica calificó el ataque como un "crimen de guerra en toda regla" y dijo: "Elegir el momento de la oración del amanecer para llevar a cabo esta horrible y terrible masacre confirma que el enemigo tenía la intención de causar el mayor número posible de mártires entre los civiles, incluidos niños y ancianos".
El Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) también condenó la “masacre”, argumentando que “tales crímenes sólo podrían ser cometidos por Israel debido al respaldo político y militar” que recibe de Estados Unidos y el “silencio ensordecedor” de la comunidad internacional.
En esa misma línea, la Oficina de Prensa de Gaza instó a la comunidad internacional y a las organizaciones globales a “presionar a Israel para que detenga el actual genocidio y la limpieza étnica de civiles y personas desplazadas en Gaza”.
Israel admite ataque
Por su parte, las fuerzas armadas israelíes admitieron su responsabilidad en el letal bombardeo que calificaron de "preciso".
El ejército israelí aseguró que había "atacado con precisión" a miembros de Hamás, afirmando que operaban dentro de un centro de comando y control integrado en la escuela Al-Taba'een.
Con el bombardeo de la escuela Al Taba'een, el número total de escuelas atacadas por el ejército israelí en la Ciudad de Gaza durante la última semana ha aumentado a seis, según un recuento de Anadolu.
"¡Basta!", gritó Ahmed al-Najjar, residente de Jan Yunis. "Ten piedad de nosotros, por amor de Dios, los niños y las mujeres están muriendo en las calles. ¡Ya basta!", clamó.
A pesar de los llamados de esta semana que hicieron países mediadores, entre ellos Egipto, Estados Unidos y Qatar, para que se detengan las hostilidades, se logre un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes, Israel persiste con su ofensiva letal en Gaza.
La escalada también llega en medio de amenazas de represalias por parte del grupo libanés Hezbollah tras el asesinato de su máximo comandante, Fuad Shukr, en un ataque aéreo israelí sobre Beirut el 30 de julio y de las amenazas de represalias de Irán tras el asesinato del líder de la oficina política de Hamás, Ismail Haniyeh, en la capital, Teherán, el 31 de julio, un ataque atribuido a Tel Aviv.
Ofensiva genocida
Israel ha reducido a ruinas la mayor parte de Gaza, al tiempo que ha impuesto una escasez masiva de productos de necesidades básicas, como agua, alimentos, medicinas y electricidad, lo que ha exacerbado la propagación de enfermedades.
Tel Aviv ha matado a casi 40.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 92.000.
Miles de personas han perecido bajo los escombros de las casas bombardeadas, mientras que unos 10.000 palestinos han sido secuestrados por las tropas israelíes.
Pero cerca de 45 médicos, cirujanos y enfermeras estadounidenses, que han trabajado como voluntarios en Gaza desde octubre pasado, dicen que el probable número de muertos por la ofensiva genocida de Israel es "ya superior a 92.000".
Según un estudio publicado en la revista Lancet, los efectos acumulativos de la guerra de Israel en Gaza podrían hacer que el verdadero número de muertos llegue a más de 186.000 personas.