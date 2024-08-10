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Maduro descarta negociar con opositora Machado y dice que debe entregarse
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la posibilidad de diálogo con la líder de la oposición, María Corina Machado, quien pasó a la clandestinidad. Así está el panorama en el país.
Maduro descarta negociar con opositora Machado y dice que debe entregarse
"Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será ley de la República, será santa sentencia ", dijo Maduro. Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descartó una negociación con la líder opositora María Corina Machado, tras comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia al que le pidió certificar las elecciones.

Sus declaraciones se dieron en respuesta a la oferta que Machado hizo, durante una entrevista con la agencia AFP, de “garantías, salvoconductos e incentivos” para una “transición negociada” del poder que significaría que Maduro entregue la presidencia. La líder opositora continúa impugnando los resultados de las elecciones del 28 de julio.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado las actas con los detalles de la votación, mientras que la oposición publicó por su cuenta lo que dice son copias del 84% de las actas electorales que muestran la amplia victoria para su candidato, Edmundo González Urrutia.

El Gobierno de Maduro sostiene que esos resultados son falsos.

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En medio de este contexto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) citó a todos los candidatos presidenciales, aunque González se negó a asistir.

Maduro sí compareció ante el tribunal y después de hacerlo le envió una advertencia a la líder opositora María Corina Machado. “El único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general”, dijo el mandatario.

“Que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió”, prosiguió Maduro haciendo referencia a la impugnación de la elección. “De verdad es la única negociación que cabe aquí", señaló.

La líder opositora se encuentra en la clandestinidad actualmente.

Machado busca injerencia extranjera

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Casi dos semas después de las elecciones presidenciales, Machado pidió un mayor apoyo de la comunidad internacional.

En una entrevista con AFP a través de notas de voz, aseguró que la oposición está decidida a “avanzar en una negociación”.

"Será un proceso de transición complejo, delicado, en el cual vamos a unir a toda la nación", añadió la política de 56 años a quien se le impidió lanzarse como candidata para enfrentar a Maduro.

El diputado Diosdado Cabello, aliado de Maduro, desestimó la oferta de Machado. "Ella no está en condiciones de negociar nada", dijo a los periodistas a su llegada al Tribunal Supremo poco antes que Maduro.

"Ofrecer condiciones, ¿a quién? Aquí el CNE, que es el órgano de gobierno, dio un resultado: ganó Nicolás Maduro", completó.

"Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será ley de la República, será santa sentencia ", dijo Maduro después de su audiencia.

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Otros gobiernos de izquierda, inlcuido Brasil, Colombia y México, destacaron el proceso de verificación realizado por el tribunal, pero pidieron que el CNE "revele de manera transparente los resultados electorales".

El CNE ratificó la victoria de Maduro, diciendo que había obtenido el 52% de los votos.

FUENTE:TRT Español y agencias
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