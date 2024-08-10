En pleno corazón de los territorios palestinos ocupados desde 1967, donde los sueños suelen toparse con la brutal agresión israelí, hay una historia que rompe todos los pronósticos. Wasim Abu Sal, un joven nacido bajo la sombra de la ocupación en Cisjordania, logró convertir el cuadrilátero en un escenario de resistencia. Su camino desde el ‘Elbarrio Gym', lugar donde entrena, hasta París 2024, no es solo una proeza deportiva, sino todo un símbolo de tesón para su pueblo.

"Representar a Palestina en un escenario internacional es un honor para mí", cuenta Wasim en diálogo exclusivo con TRT Español. "Pude izar la bandera palestina en uno de los eventos deportivos más importantes durante estas situaciones difíciles. Fue el mejor sentimiento y el mejor momento de mi vida", añade.

La delegación palestina en los Juegos Olímpicos de París 2024 cuenta con ocho atletas, pero solo Wasim y Mohammed Dwedar, de Jericó, residen en los territorios palestinos ocupados.

"Mi padre me metió en el boxeo cuando tenía 12 años", relata Wasim. "Mi familia me apoyó al máximo desde el principio. Me decían: 'Tú a lo tuyo, que nosotros te respaldamos'. Lo único que me pedían era que lo dejara todo en los entrenamientos; de todo lo demás se ocupaban ellos".

Este respaldo familiar fue clave en un contexto donde hay pocas oportunidades y muchos obstáculos. La ocupación israelí, además de restrigir la libertad de movimiento de los palestinos, limita su desarrollo deportivo.

Entrenamiento bajo la ocupación israelí

"Como cualquier deportista palestino, me he topado con innumerables dificultades", recuerda Wasim. "Mientras otros boxeadores pueden entrenar con compañeros de su peso, yo no tenía con quién practicar en la categoría de 57 kilos. Los controles militares me impedían reunirme con atletas de Jerusalén, y la situación en Gaza hacía imposible el contacto con deportistas de allí", continúa.

Esta realidad forzó a Wasim a ingeniárselas para seguir entrenando: "Me tocó practicar con un boxeador de mayor peso. Yo tenía que frenarme para adaptarme a su ritmo, mientras él se contenía para no usar toda su fuerza. Era como intentar cuadrar un círculo".

Los obstáculos no se limitaron al entrenamiento físico. El entrenador de Wasim, Ahmad Harara, reside en El Cairo y tiene vetada la entrada a Cisjordania ocupada por las restricciones que Israel ha impuesto. Esto les obliga a realizar toda la preparación a distancia. "Imagina a un atleta que se prepara para los Juegos Olímpicos a través de una videollamada", explica Wasim con frustración.

A pesar de estas dificultades, o quizás motivado por ellas, Wasim ha logrado éxitos destacados a lo largo de su carrera. Ganó el bronce en los Juegos Deportivos Árabes de 2023 y la plata en la Copa Montenegro de Boxeo en el año 2021. Además, alcanzó los octavos de final en los Juegos Asiáticos de 2022, celebrados en 2023.

Sin embargo, para Wasim, estos logros van más allá de lo personal. Cada victoria, cada medalla, es una ventana para que el mundo conozca la causa palestina y la realidad de su comunidad.

"No vine aquí solo para participar", afirma Wasim a TRT Español. "Quería traer medallas, y espero lograrlo en los próximos Juegos Olímpicos. Voy a entregarlo todo para conseguirlo".

Protesta silenciosa en la ceremonia inaugural

Wasim dio de qué hablar en los Juegos Olímpicos de París desde el primer momento. En la ceremonia inaugural se plantó con una camiseta que llevaba bordados aviones de guerra soltando misiles sobre niños jugando, junto a la palabra "libertad" en árabe.

"Me puse esta camiseta para mandar un mensaje alto y claro: todos los niños, no solo los palestinos, tienen derecho a una infancia sin miedo. No deberían caerles bombas mientras juegan un partido", explica Wasim

Estas palabras, tan directas e impactantes, destapan la agressión israeli que viven los niños palestinos. Su denuncia trae a la memoria tragedias recientes, como el bombardeo en Jan Yunis que se cobró la vida de 30 desplazados en una escuela mientras veían un partido.