En medio de la tragedia y el dolor por la masacre que Israel perpetró en una escuela de Gaza donde personas desplazadas rezaban en la mañana de este sábado, Palestina señaló que considera que el fracaso de la comunidad internacional y sus instituciones es la razón por la que Tel Aviv lanzó el catastrófico ataque.
Al menos 100 palestinos murieron y varios resultaron heridos luego de que aviones de guerra israelíes atacaron la escuela Al Taba'een, en Ciudad de Gaza, justo cuando se realizaban las oraciones del Fajr (amanecer) a primera hora este sábado.
“La masacre en la escuela Al Taba'een es el resultado del fracaso de la comunidad internacional y sus instituciones, incluido el Consejo de Seguridad (de la ONU), a la hora de cumplir con sus responsabilidades para detener el genocidio contra el pueblo palestino”, aseveró el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino en un comunicado.
En esa línea destacó que “la ocupación ilegal israelí es inhumana, y debe rendir cuentas y ser castigada por sus crímenes, junto con cualquier estado o entidad cómplice de estas atrocidades”.
El ministerio también exigió una convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU “para que aplique sus resoluciones y obligue a Israel, la potencia ocupante ilegal, a cumplir con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU”.
Con el bombardeo de la escuela Al Taba'een, el número total de escuelas atacadas por el ejército israelí en la Ciudad de Gaza durante la última semana ha aumentado a seis, según un recuento de Anadolu.
Relatora de la ONU acusa a Israel de “genocidio”
Tras el letal ataque del sábado, la relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, acusó a Israel de ejecutar un "genocidio" en Gaza.
Al describir el enclave como "el mayor y más vergonzoso campo de concentración del siglo XXI", escribió en X: "Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos, un barrio a la vez, un hospital a la vez, una escuela a la vez, un campo de refugiados a la vez, una 'zona segura' a la vez".
La relatora también apuntó al uso de armas estadounidenses y europeas en los ataques israelíes. Y expresó su consternación por lo que denominó la "indiferencia de todas las 'naciones civilizadas'" ante la situación en Gaza.
"Que los palestinos nos perdonen por nuestra incapacidad colectiva para protegerlos, honrando el significado más básico del derecho (internacional)", subrayó Albanese.
“Sus cuerpos fueron destrozados”
Los trabajadores de defensa civil en Gaza relataron las escenas que vieron en la escuela Al Taba'een, luego de que tres misiles israelíes impactaran el edificio mientras palestinos realizaban las oraciones del amanecer.
"Sus cuerpos fueron destrozados", dijo a la agencia de noticias AFP el portavoz de defensa civil Mahmud Bassal. "Nos recuerda los primeros días de la guerra en Gaza".
Buena parte los 2,4 millones de habitantes del enclave, que han sido desplazados una y otra vez desde que Israel lanzó su ofensiva el 7 de octubre, han buscado refugio en los edificios escolares.
"Todos los que estaban dentro de la mezquita fueron asesinados. Incluso el piso de arriba, donde dormían mujeres y niños, quedó completamente quemado", dijo Abu Wassim, un residente.
Palestinos en la Cisjordania ocupada protestan por la masacre
Cientos de palestinos protestaron este sábado en las ciudades de Naplusa y Ramala, en la Cisjordania ocupada, contra la masacre en una escuela de Gaza que perpetró Israel.
Las manifestaciones fueron organizadas por el Comité de Coordinación de Facciones e instituciones locales en ambas gobernaciones.
Los manifestantes condenaron los continuos ataques israelíes y la reciente "masacre" en la escuela Al-Taba'een. Los manifestantes de Nablus se reunieron en la Plaza de los Mártires y a la protesta se unieron figuras destacadas de facciones políticas.
Una ofensiva incesante
A pesar de los llamados de esta semana que hicieron países mediadores, entre ellos Egipto, Estados Unidos y Qatar, para que se detengan las hostilidades, se logre un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes, Israel persiste con su ofensiva letal en Gaza.
La brutal agresión de Tel Aviv ha matado a casi 39.800 víctimas desde octubre tras un ataque transfronterizo del grupo de resistencia palestino Hamás.
Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le ordenó detener inmediatamente su operación militar en la ciudad de Rafah, sur de Gaza, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadida el 6 de mayo.